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Латвийские дуэты саночников завоевали серебряные медали в новой эстафете на Кубке мира

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Мартиньш Ботс и Роберт Плуме
Мартиньш Ботс и Роберт Плуме Фото: Ieva Leiniša/LETA

Латвийские дуэты Мартиньш Ботс/Роберт Плуме и Марта Робежниеце/Кития Богданова в воскресенье в Лиллехаммере на Кубке мира по санному спорту завоевали серебряные медали в новой дисциплине - смешанной парной эстафете, в свою очередь Эдуард Шевицс-Микельшевицс/Лукас Крастс и Анда Упите/Зане Калума стали четвертыми.

Победу праздновала вторая команда Германии в составе пар Тобиас Вендль/Тобис Арльт и Даяна Эйбергер/Магдалена Мачина. Немецкая команда финишировала за одну минуту и 44,148 секунды, обогнав первую команду Латвии на 0,456 секунды.

Третьей стала единственная команда США в составе пар Маркус Миллер/Ансель Хаугса и Шевонна Форган/София Керкби, уступив немцам 0,536 секунды.

Вторая команда Латвии отстала от тройки сильнейших на 0,114 секунды.

Из 11 стартовавших команд финишировали десять.

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