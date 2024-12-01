Латвийские дуэты Мартиньш Ботс/Роберт Плуме и Марта Робежниеце/Кития Богданова в воскресенье в Лиллехаммере на Кубке мира по санному спорту завоевали серебряные медали в новой дисциплине - смешанной парной эстафете, в свою очередь Эдуард Шевицс-Микельшевицс/Лукас Крастс и Анда Упите/Зане Калума стали четвертыми.
Латвийские дуэты саночников завоевали серебряные медали в новой эстафете на Кубке мира
Победу праздновала вторая команда Германии в составе пар Тобиас Вендль/Тобис Арльт и Даяна Эйбергер/Магдалена Мачина. Немецкая команда финишировала за одну минуту и 44,148 секунды, обогнав первую команду Латвии на 0,456 секунды.
Третьей стала единственная команда США в составе пар Маркус Миллер/Ансель Хаугса и Шевонна Форган/София Керкби, уступив немцам 0,536 секунды.
Вторая команда Латвии отстала от тройки сильнейших на 0,114 секунды.
Из 11 стартовавших команд финишировали десять.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!