Латвийские дуэты саночников завоевали серебряные медали в новой эстафете на Кубке мира

Латвийские дуэты Мартиньш Ботс/Роберт Плуме и Марта Робежниеце/Кития Богданова в воскресенье в Лиллехаммере на Кубке мира по санному спорту завоевали серебряные медали в новой дисциплине - смешанной парной эстафете, в свою очередь Эдуард Шевицс-Микельшевицс/Лукас Крастс и Анда Упите/Зане Калума стали четвертыми.