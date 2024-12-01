Видео С 1 декабря в Риге начинает курсировать украшенный рождественский трамвай

"Наш трамвай нарядился к праздникам!", - говорится в сообщении, распространенном предприятием в соцсетях. Трамвай отправится по маршрутам и будет радовать как рижан, так и гостей столицы.

Так и в прошлые годы, в этом году украшен один из трамваев Rīgas satiksme - он весь обвешан рождественскими гирляндами.

Mūsu tramvajs ir saposies svētkiem, lai jau rīt dotos maršrutos un priecētu gan rīdziniekus, gan pilsētas viesus. Mierīgu un gaišu svētku gaidīšanas laiku🎅🏻🎄 pic.twitter.com/JgM92UYH9s — Rīgas satiksme (@Rigassatiksme_) November 30, 2024

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