С воскресенья, 1 декабря, на улицах Риги будет радовать глаз и поможет создать праздничное настроение специально украшенный рождественский трамвай. Продолжая ежегодную традицию, и в этом году гномики Rīgas satiksme потрудились, чтобы создать настоящую сказку на улицах города.
Видео ⟩ С 1 декабря в Риге начинает курсировать украшенный рождественский трамвай
"Наш трамвай нарядился к праздникам!", - говорится в сообщении, распространенном предприятием в соцсетях. Трамвай отправится по маршрутам и будет радовать как рижан, так и гостей столицы.
Так и в прошлые годы, в этом году украшен один из трамваев Rīgas satiksme - он весь обвешан рождественскими гирляндами.
Mūsu tramvajs ir saposies svētkiem, lai jau rīt dotos maršrutos un priecētu gan rīdziniekus, gan pilsētas viesus. Mierīgu un gaišu svētku gaidīšanas laiku🎅🏻🎄 pic.twitter.com/JgM92UYH9s— Rīgas satiksme (@Rigassatiksme_) November 30, 2024
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