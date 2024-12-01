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Видео С 1 декабря в Риге начинает курсировать украшенный рождественский трамвай

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Рождественский трамвай
Рождественский трамвай Фото: Rīgas Satiksme

С воскресенья, 1 декабря, на улицах Риги будет радовать глаз и поможет создать праздничное настроение специально украшенный рождественский трамвай. Продолжая ежегодную традицию, и в этом году гномики Rīgas satiksme потрудились, чтобы создать настоящую сказку на улицах города.

"Наш трамвай нарядился к праздникам!", - говорится в сообщении, распространенном предприятием в соцсетях. Трамвай отправится по маршрутам и будет радовать как рижан, так и гостей столицы.

Так и в прошлые годы, в этом году украшен один из трамваев Rīgas satiksme - он весь обвешан рождественскими гирляндами.

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