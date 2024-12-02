Артур Смольянинов: Не надо отказываться от мечты вернуться домой

- Я понимаю, не надо отказываться, просто это очень сильная энергия, ее нужно просто повернуть на пользу себе. Ее надо использовать, как источник энергии, как розетку. И язык вообще очень хорошо развивает голову. В принципе, это полезно для остроты мышления. Для когнитивных функций. И потом это просто дело, которым ты занят. Это тоже хорошо, не дает тебе куда-то впадать, в какие-то прострации, проваливаться в какую-то депрессивную пропасть. И в третьих, это твой ключ для входа в тот монастырь, в который ты приехал. Это чужой монастырь со своим уставом, и с другим уставом. И для того, чтобы в него войти, ты должен понимать, на каком языке здесь разговаривать. Более того, язык это же не только ключ к людям, это еще ключ к культуре. А культура - это вообще лучший эксперт того, что здесь происходит, куда ты попал и что здесь за люди живут. Даже если ты выучил два или три слова, четыре, пять, особенно в таких маленьких и моноэтнических странах, как балтийские страны, это очень ценится. Когда ты, даже еще не умея, но уже пытаешься. Я это по себе знаю. Люди открываются, они просто даже от двух слов начинают улыбаться. Они рады, что ты делаешь шаги навстречу, и они делают шаги тебе навстречу. И хотят больше тебе помочь и откликнуться. Так что надо обязательно учить язык, тут нет даже вопросов.