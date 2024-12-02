Видео Покупают меньше, ищут скидки: экономист комментирует рост цен на продукты питания

"Большая часть общества определенно чувствует изменение цен на продукты питания. Около 40% признаются, что тратят меньше на определенные группы продуктов питания, например, на разные снеки и сладости", - прокомментировал экономист.

Исследование показало, что люди стали больше внимания уделять акциям и скидкам в магазинах и делают выбор в пользу более доступных товаров.

Как сообщалось, статистические данные демонстрируют постоянную тенденцию - сейчас жители платят за продукты питания больше, чем год-два назад.

Последние данные показывают, что цены в группе продуктов питания и безалкогольных напитков за год выросли на 5,5%.

Сравнивая изменение стоимости одной продуктовой корзины за почти два года, портал tv3.lv пришел к выводу, что разница в стоимости продуктовой корзины, состоящей из фруктов, овощей, мясных продуктов и круп, составляет почти девять евро.

Первая покупка была совершена год и девять месяцев назад и стоила 68,23 евро, сейчас такой же набор продуктов обошелся в 76,71 евро.

Видео: Сюжет программы "900 секунд"

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