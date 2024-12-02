ВИДЕО К бою-реваншу Усика и Фьюри вышел крутой трейлер

Впервые боксеры встретились на ринге в первой половине 2024 года. 19 мая Усик победил непобедимого на тот момент Фьюри. Он собрал все чемпионские пояса в супертяжелом весе, став первым, кто сделал это в этом столетии.

Усик и Фьюри снова выйдут на ринг 21 декабря, чтобы побороться за титулы. Украинский YouTube-канал опубликовал официальный промо-ролик грандиозного боя-реванша.

Захватывающий ролик напоминает трейлер голливудского триллера: куда бы боксеры ни пошли, везде им мерещится соперник.

В реванше на кону будут стоять все титулы, кроме IBF. Этот пояс Усик освободил, и сейчас им владеет Даниэль Дюбуа.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!