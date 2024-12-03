Марш глупости: чего добился Путин, начав войну с Украиной

Выступая в ноябре с пространной речью на ежегодном заседании дискуссионного клуба "Валдай", президент России Владимир Путин попытался изложить свое видение мира. Разглагольствуя о глобальном "меньшинстве", которое душит амбиции "большинства", он хотел, чтобы мы поверили, будто Россия принадлежит ко второй группе. Но когда нынешней осенью Россия пыталась сорвать принятие итогового коммюнике на Саммите будущего ООН, страны Глобального Юга решительно отвергли эту попытку.