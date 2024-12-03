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Марш глупости: чего добился Путин, начав войну с Украиной

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Владимир Путин
Владимир Путин Фото: MIKHAIL METZEL/AFP

Выступая в ноябре с пространной речью на ежегодном заседании дискуссионного клуба "Валдай", президент России Владимир Путин попытался изложить свое видение мира. Разглагольствуя о глобальном "меньшинстве", которое душит амбиции "большинства", он хотел, чтобы мы поверили, будто Россия принадлежит ко второй группе. Но когда нынешней осенью Россия пыталась сорвать принятие итогового коммюнике на Саммите будущего ООН, страны Глобального Юга решительно отвергли эту попытку.

На заседании "Валдая" Путину было трудно скрыть, что его реально волновало: как избежать "стратегического поражения" в Украине.

Но на самом деле Россия уже потерпела стратегическое поражение - и не от Запада и даже не от Украины.

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