На этой неделе в Риге окрасят теплоноситель: жителей просят сообщать о зеленоватой воде

Работы стартуют в среду, 4 декабря.

Как уточнили в компании, краситель растворен в технической воде, которая циркулирует исключительно в системе тепловых сетей Rīgas siltums. Добавка не влияет на подачу тепловой энергии и не представляет угрозы для здоровья.

Окрашивание позволяет быстро выявлять и устранять повреждения в сети. Техническая вода используется для переноса тепла в централизованной системе - от источника тепловой энергии до общего узла здания. Внутренняя система отопления принимает тепло в этом узле и распределяет его по помещению, а также обеспечивает подогрев воды. Теплоноситель при этом не попадает к конечному пользователю.

Компания просит сообщать обо всех случаях обнаружения воды зеленоватого флуоресцентного оттенка в системах горячего водоснабжения или утечек из тепловых сетей. Для этого доступен бесплатный круглосуточный номер клиентской службы: 80000090.

В прошлом финансовом году, который длился с 1 октября 2022 года по 30 сентября 2023 года, оборот группы компаний Rīgas siltums составил 442,014 миллиона евро. Прибыль группы достигла 8,652 миллиона евро. Само акционерное общество Rīgas siltums зафиксировало оборот в 442 миллиона евро, а чистая прибыль составила 1,84 миллиона евро. В группу входит также SIA Rīgas bioenerģija.

Rīgas siltums является крупнейшим поставщиком тепловой энергии в Риге. Доля в компании распределена следующим образом: 49% принадлежит Рижской думе, 48,99% - государству Латвия, 2% - SIA Enerģijas risinājumi. RIX, а 0,005% акций находится в собственности Latvenergo.

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