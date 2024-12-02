Стадиону "Даугава" в Риге присвоена высшая категория УЕФА

В центре пояснили, что категории УЕФА определяются в ходе всестороннего процесса оценки, во время которого детально рассматриваются существенные параметры качества и соответствия, в том числе оснащение стадиона и аспекты безопасности и инфраструктуры в соответствии со стандартами УЕФА.

Во время проверки было принято во внимание количество сидячих мест, общая вместимость стадиона, доступность среды, качество центрального футбольного поля в переменчивых погодных условиях, ряд аспектов безопасности, система прожекторов и освещения, помещения для игроков и публичные помещения и другие параметры.

"Сертификат четвертой категории УЕФА предоставляется только тем стадионам, которые демонстрируют безупречность в плане инфраструктуры, безопасности и доступности", - утверждает председатель правления LNSC Даниэль Натриньш.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!