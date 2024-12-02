Стадиону "Даугава" в Риге присвоен сертификат четвертой категории Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) - самый высокий в оценке стадионов, сообщил агентству LETA Латвийский национальный спортивный центр (LNSC).
Стадиону "Даугава" в Риге присвоена высшая категория УЕФА
В центре пояснили, что категории УЕФА определяются в ходе всестороннего процесса оценки, во время которого детально рассматриваются существенные параметры качества и соответствия, в том числе оснащение стадиона и аспекты безопасности и инфраструктуры в соответствии со стандартами УЕФА.
Во время проверки было принято во внимание количество сидячих мест, общая вместимость стадиона, доступность среды, качество центрального футбольного поля в переменчивых погодных условиях, ряд аспектов безопасности, система прожекторов и освещения, помещения для игроков и публичные помещения и другие параметры.
"Сертификат четвертой категории УЕФА предоставляется только тем стадионам, которые демонстрируют безупречность в плане инфраструктуры, безопасности и доступности", - утверждает председатель правления LNSC Даниэль Натриньш.
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