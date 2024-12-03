Разгадать загадку пирамид и то проще! Тимротс оценивает новый круг между Юглой и Межциемсом

Хозяева Риги построили новый кольцеобразный перекресток в месте, где Югла граничит с Межциемсом - на перекрестке улиц Хипократа и Малиенас. Передача Zebra отправилась туда и обнаружила несколько недостатков.
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Одна из вещей, на которые сразу же падает взгляд - это то, что в этом месте перед самым кругом разрешен левый поворот на улицу Межциема. Но возникает вопрос - зачем такое решение, если тут все равно круг, на котором можно развернуться?
При приближении к новому проекту со стороны улицы Межциема тоже становится понятно, что что-то не до конца доработано - в одном месте знак закрывает другой и не виден знак пешеходного перехода. И возникает вопрос, почему в этом месте разрешен левый поворот. У водителей и так много факторов, на которые необходимо обращать внимание.
Все это можно было бы решить совсем просто - те, кто едет по улице Межциемса, поворачивают на улицу Малиенас раньше.
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