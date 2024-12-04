Посольство США эвакуирует сотрудников из Риги? Разбираемся

"В Латвии самое большое посольство Соединенных Штатов в странах Балтии. Они со второго числа прекращают выдачу всех виз и так далее. Это значит, сокращают количество дипломатов. Ну, скорее всего, сокращают количество дипломатов и переносят часть той деятельности по выдаче виз и документов в Швецию. <...> Если это так и часть сотрудников эвакуируется отсюда, то это все, конечно, очень плохо выглядит, потому что американцы до этого не ошибались в своих прогнозах, понимаете? И если действительно вот сейчас, в данный момент не будет какого-то понятного ответа, то тогда, ну, действительно есть повод для переживаний", - заявил Малов.