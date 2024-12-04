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Посольство США эвакуирует сотрудников из Риги? Разбираемся

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Флаги Латвии и США
Флаги Латвии и США Фото: Zane Bitere/LETA

Со 2 декабря посольство США в Риге больше не выдает иммиграционные визы. Из-за этого в соцсетях пошло волнение - неужто сотрудники посольства уезжают из Латвии? Возможно, они опасаются агрессии со стороны России? Стоит ли переживать всем нам? С этими вопросами TVNET+ обратился в американское посольство.

25 ноября в эфире программы "Открытый разговор" на Латвийском радио 4 обсуждалась эскалация вторжения России в Украину. Одним из гостей был покинувший РФ оппозиционный журналист Андрей Малов.

"В Латвии самое большое посольство Соединенных Штатов в странах Балтии. Они со второго числа прекращают выдачу всех виз и так далее. Это значит, сокращают количество дипломатов. Ну, скорее всего, сокращают количество дипломатов и переносят часть той деятельности по выдаче виз и документов в Швецию. <...> Если это так и часть сотрудников эвакуируется отсюда, то это все, конечно, очень плохо выглядит, потому что американцы до этого не ошибались в своих прогнозах, понимаете? И если действительно вот сейчас, в данный момент не будет какого-то понятного ответа, то тогда, ну, действительно есть повод для переживаний", - заявил Малов.

Это видео за неделю набрало более 170 тыс. просмотров и множество комментариев, в большинстве из которых выражаются опасения по поводу сложившейся ситуации (а также высказываются конспирологические теории относительно планов США).

Но насколько опасения Малова соответствуют действительности?

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