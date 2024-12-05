Мэр Риги рассказал, что ждет велосипедную эстакаду проекта Rail Baltica

Кирсис отметил, что эстакаду строило Рижская дума на европейские деньги, а мост через Даугаву должно было построить Министерство сообщения.

"Мы выполнили свою часть работы, но, к сожалению, другая часть не последовала", - сказал он.

Мэр прогнозирует, что эстакаде придется подождать второго этапа, когда мост будет построен. Сейчас рассматривается возможность оборудования смотровой площадки.

Однако мэр отмечает, что сейчас ходят разговоры о том, что Европейский союз может быть недоволен такой конструкцией, и в худшем случае деньги на строительство эстакады придется вернуть.

Если такой сценарий осуществится, то, по мнению Кирсиса, эти деньги должно покрыть Министерство сообщения, из-за которого проект остановился.

Видео: Сюжет программы "900 секунд"

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