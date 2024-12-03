Элтон Джон рассказал, что практически ослеп

77-летний исполнитель рассказал, что практически потерял зрение. По этой причине он не смог побывать на многих предварительных просмотрах спектакля. Кроме того, из-за этого певец не может закончить новый альбом.

"Для меня затруднительно увидеть [мюзикл], но я с удовольствием его слушаю", - заявил Элтон Джон со сцены зрителям.

В сентябре музыкант написал в социальных сетях, что перенес острую инфекцию глаз, после которой может лишь частично видеть одним глазом. С тех пор ситуация только ухудшилась. На прошлой неделе в интервью программе Good Morning America певец рассказал, что приостановил работу над новым альбомом, так как слепота мешает ему читать и смотреть тексты песен.

Это не первый раз, когда Элтон Джон сталкивается с проблемами со здоровьем. За прошедшие годы он перенес операции по замене коленного и тазобедренного суставов, лечился от рака простаты.

Мюзикл Элтона Джона "Дьявол носит Prada" основан на одноименном романе Лорен Вайсбергер и комедийном фильме Дэвида Френкеля, снятом по его мотивам.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!