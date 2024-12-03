Видео Навязчивость оператора связи в отношении пенсионерки возмутили ее дочь

В редакцию передачи обратилась женщина, рассказав о ситуации, произошедшей с ее 82-летней матерью, которая живет одна в квартире в Риге. По ее словам, в квартиру матери пришла сотрудница оператора связи Bite, чтобы предложить услуги.

"Мама позвонила мне и спросила, могу ли я сказать, каким интернетом она пользуется. Я удивилась, почему это вдруг нужно знать. Мама рассказала, что к ней в квартиру пришла женщина, которая спрашивает, сколько она платит за интернет и телефон, и даже просит показать счета", - рассказала дочка.

О неожиданном визите незнакомки и ее нахождении в квартире дочери стало известно только после звонка матери. Хотя женщина представилась сотрудницей Bite, дочь, опасаясь, что это может быть мошенница, по телефону потребовала, чтобы та покинула квартиру.

"Это уже слишком! Я попросила маму передать ей трубку. Я потребовала, чтобы она немедленно покинула квартиру, иначе я вызову полицию", - возмутилась женщина.

Позже выяснилось, что в квартире действительно находилась сотрудница прямых продаж компании Bite.