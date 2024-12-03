Сотрудница прямых продаж оператора связи слишком настойчиво пыталась продать услугу пожилой женщине, которая ничего не понимает в подобных вопросах, сообщила в передачу Bez Tabu возмущенная дочь пенсионерки. Она призывает операторов связи работать этично, чтобы не вводить в заблуждение тех, кто мало осведомлен в данной сфере, и не заставлять их необдуманно брать на себя ненужные обязательства, сообщает программа Bez Tabu.
Видео ⟩ Навязчивость оператора связи в отношении пенсионерки возмутили ее дочь
В редакцию передачи обратилась женщина, рассказав о ситуации, произошедшей с ее 82-летней матерью, которая живет одна в квартире в Риге. По ее словам, в квартиру матери пришла сотрудница оператора связи Bite, чтобы предложить услуги.
"Мама позвонила мне и спросила, могу ли я сказать, каким интернетом она пользуется. Я удивилась, почему это вдруг нужно знать. Мама рассказала, что к ней в квартиру пришла женщина, которая спрашивает, сколько она платит за интернет и телефон, и даже просит показать счета", - рассказала дочка.
О неожиданном визите незнакомки и ее нахождении в квартире дочери стало известно только после звонка матери. Хотя женщина представилась сотрудницей Bite, дочь, опасаясь, что это может быть мошенница, по телефону потребовала, чтобы та покинула квартиру.
"Это уже слишком! Я попросила маму передать ей трубку. Я потребовала, чтобы она немедленно покинула квартиру, иначе я вызову полицию", - возмутилась женщина.
Позже выяснилось, что в квартире действительно находилась сотрудница прямых продаж компании Bite.
Однако дочь пенсионерки считает недопустимым, чтобы представители оператора связи входили в квартиры, просили показать счета, содержащие личные данные, и настойчиво пытались продать услуги людям, которые ничего в этом не понимают.
Возмущенная дочь утверждает, что сотрудница должна была сразу понять, что пожилая женщина не разбирается в таких вопросах, и прекратить попытки продать ей услугу, а не продолжать маркетинговые усилия.
Она подчеркивает, что подобные действия могут привести к тому, что человек необдуманно подпишет ненужный договор.
В Центре защиты прав потребителей (PTAC) напомнили операторам связи, что работа должна выполняться этично. Сотрудники должны быть обучены не навязывать свои услуги тем, кто некомпетентен в подобных вопросах.
"Использовать агрессивные методы или психологические манипуляции запрещено. Это может быть расценено как агрессивная коммерческая практика. Мы призываем жителей не показывать документы и счета, содержащие личную информацию", - пояснила Санита Гертмане, представитель PTAC.
Также Гертмане напомнила, что, если человек подписал договор под давлением, у него есть 14 дней, чтобы отказаться от услуги.
Представитель Bite Уна Ахуна-Озола объяснила, что зачастую сами клиенты приглашают сотрудников операторов связи в свои дома, чтобы обсудить детали услуг.
"Сотрудники не обязаны просить жильцов впускать их в квартиры или показывать счета. Возможно, в данном случае сотрудник проявил излишнее усердие, стараясь продать услугу. В нашей внутренней инструкции указано, что сотрудник должен оценить, способен ли человек самостоятельно принимать решение и заключить договор. Мы проведем повторный инструктаж и будем призывать сотрудников критичнее подходить к оценке подобных ситуаций", - добавила она.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu
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