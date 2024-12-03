Ср, 4.12.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Sergejs Tihomirovs
Cообщи

Видео Трагедия в Плявниеках: мужчина выпал из окна шестого этажа

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Многоквартирный дом
Многоквартирный дом Фото: LETA/ Zane Bitere

Трагический случай произошел в рижском микрорайоне Плявниеки, в многоквартирном доме на улице Дравниеку. Житель дома по пока неясным причинам выпал из окна лестничной клетки на шестом этаже и погиб. Соседи предполагают, что перед падением в отношении погибшего не применялось насилие, сообщает программа Degpunktā.

Тело мужчины, неподвижно лежащее на крыльце над входной дверью девятиэтажного дома, первым заметил житель шестого этажа Роман, который как раз вернулся домой.

"Когда я пришел домой, посмотрел и вижу - человек лежит на крыше. Открыл окно, начал звать его, но он уже не подавал признаков жизни. Я сразу вызвал полицию и медиков", - делится Роман.

Увидев страшную картину, мужчина сразу понял, что произошло что-то ужасное. Он пытался окликнуть соседа, но, не получив ответа, незамедлительно позвонил в экстренные службы.

Обстоятельства трагедии Роман не может описать подробно, но, по его мнению, погибшего никто не толкал. Он также утверждает, что мужчина не находился в состоянии опьянения. Возможно, сидя на подоконнике и закуривая сигарету, он просто потерял равновесие.

"Он был хорошим, спокойным человеком. Мы вместе ходили наверх курить. Ему было 63 года. Не знаю, как так вышло, он открыл окно и как будто сам выпал. Похоже на несчастный случай. Он никогда не пил. Я его ни разу не видел пьяным. Он был тихим, спокойным. Обычный сосед", - охарактеризовал погибшего Роман.

Роман рассказывает, что мужчина вел активный образ жизни, но его привычка курить, сидя на подоконнике лестничного окна на шестом этаже, в этот раз оказалась для него роковой.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх