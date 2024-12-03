Видео Трагедия в Плявниеках: мужчина выпал из окна шестого этажа

Тело мужчины, неподвижно лежащее на крыльце над входной дверью девятиэтажного дома, первым заметил житель шестого этажа Роман, который как раз вернулся домой.

"Когда я пришел домой, посмотрел и вижу - человек лежит на крыше. Открыл окно, начал звать его, но он уже не подавал признаков жизни. Я сразу вызвал полицию и медиков", - делится Роман.

Увидев страшную картину, мужчина сразу понял, что произошло что-то ужасное. Он пытался окликнуть соседа, но, не получив ответа, незамедлительно позвонил в экстренные службы.

Обстоятельства трагедии Роман не может описать подробно, но, по его мнению, погибшего никто не толкал. Он также утверждает, что мужчина не находился в состоянии опьянения. Возможно, сидя на подоконнике и закуривая сигарету, он просто потерял равновесие.

"Он был хорошим, спокойным человеком. Мы вместе ходили наверх курить. Ему было 63 года. Не знаю, как так вышло, он открыл окно и как будто сам выпал. Похоже на несчастный случай. Он никогда не пил. Я его ни разу не видел пьяным. Он был тихим, спокойным. Обычный сосед", - охарактеризовал погибшего Роман.

Роман рассказывает, что мужчина вел активный образ жизни, но его привычка курить, сидя на подоконнике лестничного окна на шестом этаже, в этот раз оказалась для него роковой.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!