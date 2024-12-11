7 ноября 2024 года Сейм Литвы утвердил новый закон о национальных меньшинствах, закрыв пятнадцатилетний пробел в правовом регулировании этой сферы. Последний подобный документ утратил силу еще в 2010 году, после чего страна оказалась без четких законодательных норм, касающихся прав этнических групп. Новое решение вызвало резонанс в Литве, но удивительно то, как его волны всколыхнули и Латвию. Сам по себе этот ажиотаж понятен: эта тема в Латвии живее и больнее, чем в большинстве европейских государств. Но лучше всего принять это за повод и обстоятельно обсудить законный статус нацменьшинств, историю вопроса и причины сегодняшних различий между Латвией и Литвой.