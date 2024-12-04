12 декабря в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус Блю Джекетс" примет на своем поле "Вашингтон Кэпиталз". В соцсетях распространилась информация о том, что эта игра якобы будет посвящена чествованию России (Russian Heritage Night - "Ночь русского наследия"). В составе хозяев одним из лидеров является латвийский вратарь Элвис Мерзликин, а звездой гостей - сторонник Владимира Путина Александр Овечкин. TVNET+ связался с пресс-службой "Блю Джекетс", чтобы разъяснить ситуацию.