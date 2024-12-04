VDD требует наказать гражданина России и Эстонии за осквернение мемориала в Тукумском крае

В ходе расследования VDD установила, что 29 января этого года вышеупомянутое лицо вместе с сообщником по заданию российских спецслужб осквернило памятный камень "Защитникам Курземской крепости - солдатам Латышского легиона", расположенный в Джукстской волости Тукумского края. Злоумышленники облили мемориал красной краской.

Эту акцию следует расценивать как провокацию, направленную на создание в латвийском обществе ради российских интересов чувства незащищенности и страха, считает VDD. По данным следователей, подобные случаи порчи памятников были совершены и в других странах Балтии.

8 февраля этого года VDD в связи с осквернением памятного камня возбудила уголовное дело по второй части статьи 81.1 Уголовного закона, то есть за деяние с намерением помочь российским спецслужбам, направленное против безопасности латвийского государства. В тот же день на пограничном пункте Патерниеки сотрудники VDD задержали подозреваемого. Ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе расследования VDD тесно сотрудничала с партнерскими ведомствами в Литве и Эстонии. Другой человек, причастный к осквернению мемориала латышским легионерам, в настоящее время находится под стражей в Литве. Этот человек также имеет двойное гражданство России и Эстонии.

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