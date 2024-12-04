Экс-чемпион мира по боксу умер в возрасте 46 лет

Мексиканский боксер, известный как El Magnifico ("Великолепный"), 10 ноября 2024 года сообщил, что долгое время боролся с саркомой, злокачественной опухолью соединительной ткани. Менее чем через месяц президент WBC Сулейман объявил, что Васкес покинул этот мир 2 декабря: "Исраэль наконец-то покоится с миром".

Всего на профессиональном ринге Васкес провел 49 боев, одержал 45 побед, из них 32 нокаутом, и потерпел пять поражений.

Васкес начал карьеру профессионального боксера в 1995 году в возрасте 17 лет, а в 2004 году, победив Хосе Луиса Вальбуэну из Венесуэлы, стал чемпионом мира в легком весе (55,3 килограмма) по версии Международной федерации бокса (IBF).

Мексиканец дважды защищал свой пояс, но отказался от него в конце 2005 года. Вместо этого он стал чемпионом мира и обладателем пояса The Ring по версии WBC. Дважды защитив свои титулы, в марте 2007 года Васкес уступил их своему соотечественнику Рафаэлю Маркесу.

Однако уже в следующем бою Васкес взял реванш и одержал победу также в третьем поединке между боксерами. В 2008 году он лишился титула, поскольку не смогу выйти на ринг с обязательным претендентом из-за травмы.

Боксер завершил карьеру в 2010 году после нокаута в третьем раунде, проиграв свой четвертый бой Маркесу в поединке за серебряный пояс WBC.

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