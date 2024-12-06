Какие пищевые добавки выбрать, к кому обратиться за советом и каких результатов можно ожидать? Первый, к кому обращаются за консультацией по вопросам здоровья, это, конечно же, врач, но не всегда мы в повседневной жизни получаем четкий ответ. Это не означает, что мы не можем получить пользу от выбранной нами добавки; это просто означает, что специалистам недоступны стандартизированные исследования, на которых можно основывать свои рекомендации. К сожалению, это все еще относится и к жирным кислотам омега-3. О том, что до сих пор выявили исследования и наблюдения в Латвии и мире о важности омега-3 для здоровья сердца, рассказывает кардиолог Эмма Соколова.
Рыбий жир и жирные кислоты омега-3. Действительно ли они улучшают здоровье?
Ассоциации врачей рекомендуют жирные кислоты омега-3 для здоровья сердца
Последние 20 лет Американская кардиологическая ассоциация рекомендует употреблять ценные жирные кислоты омега-3, регулярно включать в рацион жирную рыбу, а также пищевые добавки с омега-3. Это, например, снижает риск инфаркта и инсульта у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Основными жирными кислотами омега-3 являются эйкозапентаеновая кислота (ЭПК) и докозагексаеновая кислота (ДГК), которые в основном содержатся в жирной рыбе и рыбьем жире, а также альфа-линоленовая кислота растительного происхождения (АЛС). АЛС растительного происхождения содержится в орехах и семенах, например, семенах льна, семенах чиа, грецкие орехах, а также соевых бобах, тофу, шпинате и некоторых растительных маслах.
Чтобы обеспечить благотворное влияние на организм, необходимо регулярно включать в рацион продукты, содержащие эти важные жирные кислоты, или выбирать качественные пищевые добавки, содержащие жирные кислоты омега-3. Рекомендуемая суточная доза для взрослых составляет 250 мг жирных кислот ЭПК и ДГК, но людям с высоким кровяным давлением рекомендуется принимать не менее 1 г жирных кислот ЭПК и ДГК. АЛС, с другой стороны, помогает поддерживать нормальный уровень холестерина в крови. Для благоприятного влияния на уровень холестерина нужно ежедневно принимать 1250 мг ДГК и ЭПК, 2 г АЛС.
Исследование: Омега-3 снижает количество инсультов и инфарктов
Положительный эффект от употребления рыбьего жира, содержащего омега-3 с очищенной ЭПК, подтвержден крупным клиническим исследованием REDUCE-IT. В нем приняли участие более 8000 пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, половина из которых получала по 2 грамма жирных кислот омега-3 дважды в день, а остальные участники получали плацебо. Результаты показали значительную пользу от омега-3 по сравнению с пациентами, получавшими плацебо. Прием жирных кислот омега-3 снизил количество инфарктов и инсультов, необходимость в процедурах коронарного стентирования и смертность.
Благодаря потреблению омега-3 здоровье сердца пациентов улучшилось и в Латвии
В Латвии проводились наблюдения, в которых приняли участие пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Они продолжались шесть месяцев, в течение которых пациенты получали высокие дозы жирных кислот омега-3 (как в жидкой форме, так и в форме капсул). При измерении у пациентов холестерина и других показателей в начале наблюдения и через полгода было видно, что результаты анализов пациентов, получавших омега-3, улучшились. Хотя для того, чтобы можно было убедительно утверждать о влиянии омега-3 на здоровье пациентов, необходимо более длительное наблюдение, но даже за этот короткий период наблюдалась тенденция к улучшению показателей и приближению к уровню, рекомендованному в инструкциях.
Осознавая, что жирные кислоты омега-3 ДГК и ЭПК, способствуют нормальной работе сердца, Mӧller's разработала оптимальную комбинацию жирных кислот омега-3 для взрослых с проблемами здоровья сердца, высоким уровнем холестерина или тех, кто редко употребляет рыбные продукты. Две капсулы Mӧller’s Cardio содержат 465 мг ДРК и ЭПК и 345 мг АЛС, а две капсулы Mӧller’s Extra содержат 480 мг ДГК и 640 мг ЭПК, и это удобный способ получить ежедневную дозу ценных жирных кислот на длительный срок. Чтобы прием омега-3 был удобен для всех, например, даже тех, кому не нравится рыба, капсулы имеют нейтральный вкус, и продукт не содержит глютена, лактозы и сахара.
Пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, конечно, важно также внести в свой образ жизни изменения, которые доказали свою пользу для здоровья сердечно-сосудистой системы. Важно придерживаться здоровой для сердца диеты, регулярно заниматься спортом и вносить другие изменения в соответствии с рекомендациями врача.
Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
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