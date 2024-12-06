Рыбий жир и жирные кислоты омега-3. Действительно ли они улучшают здоровье?

Какие пищевые добавки выбрать, к кому обратиться за советом и каких результатов можно ожидать? Первый, к кому обращаются за консультацией по вопросам здоровья, это, конечно же, врач, но не всегда мы в повседневной жизни получаем четкий ответ. Это не означает, что мы не можем получить пользу от выбранной нами добавки; это просто означает, что специалистам недоступны стандартизированные исследования, на которых можно основывать свои рекомендации. К сожалению, это все еще относится и к жирным кислотам омега-3. О том, что до сих пор выявили исследования и наблюдения в Латвии и мире о важности омега-3 для здоровья сердца, рассказывает кардиолог Эмма Соколова.