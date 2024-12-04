Рейтинги партий: в лидеры вырвался представитель оппозиции

На вопрос, за какую политическую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Сейм состоялись завтра, 8,7% респондентов ответили, что проголосовали бы за Национальное объединение. По сравнению с октябрем рейтинг Нацобъединения вырос на 0,2 процентных пункта.

Далее следует ЛПМ с 8,2%, что на 1,1 процентного пункта больше, чем в октябре. Предыдущего лидера, "Новое Единство", поддержали 7,6% респондентов, что на 1,2 процентных пункта меньше, чем в октябре. Год назад рейтинг "Нового Единства" был более 11%.

За "Прогрессивных" в ноябре готовы были проголосовать 6,4%, за Союз зеленых и крестьян (СЗК) - 5,7%, за партию "Стабильности!" - 4,9%, за ними следуют "Объединенный список" (ОС) с 4,5% и "Согласие" с 3,9%.

Далее следует "Суверенная власть" с 2,5%, затем "Для развития Латвии" с 2% и Новая консервативная партия с 0,9%.

Почти треть или 29,2% опрошенных граждан признались, что не знают, за кого бы они проголосовали, а 13,1% заявили, что не стали бы голосовать.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!