Cоздание одной рампы для загрузки и разгрузки военных грузов в рамках проекта Rail Baltica будет стоить около 500 тысяч евро. Об этом агентству LETA сообщили представители Министерства сообщения (SM).
Rail Baltica: во сколько обойдется строительство одной рампы для военных грузов?
В министерстве уточняют, что технические решения Rail Baltica разработаны с учетом двойного назначения - гражданского и военного. На отдельных участках проекта запланировано строительство боковых путей, которые необходимы для маневров поездов.
Совместно с Министерством обороны были определены ключевые точки, где необходимо предусмотреть инфраструктуру для военной мобильности. В местах пересечения этих точек с боковыми путями предлагается оборудовать рампы для загрузки и разгрузки военных грузов. Это обеспечит двойное использование железнодорожной сети.
Согласно расчетам, одна такая рампа обойдется в 500 тысяч евро. В настоящее время на строительство рамп финансирование не предусмотрено, однако в Минобороны считают важным предусмотреть их развитие в будущем.
Минобороны продолжает работу над уточнением информационного отчета о сценариях реализации проекта Rail Baltica в Латвии. Это делается на основании решения Кабинета Министров от 26 ноября, а также рекомендаций других министерств. Отчет планируется представить на заседание правительства 10 декабря. В ходе обсуждения будут согласованы приоритетные задачи первого этапа проекта и планы их финансирования.
На предыдущем заседании Кабинета Министров не удалось достичь согласия по инициативе об оборудовании пунктов загрузки и разгрузки военных грузов на обоих берегах Даугавы.
Министерство обороны ранее раскритиковало представленный Министерством сообщения отчет, заявив, что он не учитывает минимальных требований военной мобильности. В частности, речь идет о необходимости интеграции инфраструктуры для обработки военных грузов уже на первом этапе реализации Rail Baltica.
Если до 2030 года не будет построен интермодальный логистический центр в Саласпилсе, МО предлагает создать инфраструктурные узлы для военных грузов в Иецаве и Скулте. Эти пункты должны обладать мощностью, сопоставимой с пунктом в Гаркалне.
Ранее Кабинет Министров концептуально поддержал приоритетные задачи первого этапа Rail Baltica. Среди них - развитие трансграничного сообщения между Латвией, Литвой и Эстонией, а также завершение строительства пассажирских станций в аэропорту Риги и южной части Центрального вокзала.
Общая стоимость проекта в странах Балтии оценивается в 14,3 миллиарда евро, из которых на долю Латвии приходится 5,5 миллиарда. Оптимизация технических решений может позволить сэкономить до 400 миллионов евро.
Проект Rail Baltica предполагает строительство железнодорожной линии европейского стандарта шириной колеи 1435 мм. Новая линия длиной 870 километров соединит Таллин с границей Литвы и Польши, обеспечив скорость движения поездов до 240 км/ч.
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