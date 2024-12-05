Rail Baltica: во сколько обойдется строительство одной рампы для военных грузов?

В министерстве уточняют, что технические решения Rail Baltica разработаны с учетом двойного назначения - гражданского и военного. На отдельных участках проекта запланировано строительство боковых путей, которые необходимы для маневров поездов.

Совместно с Министерством обороны были определены ключевые точки, где необходимо предусмотреть инфраструктуру для военной мобильности. В местах пересечения этих точек с боковыми путями предлагается оборудовать рампы для загрузки и разгрузки военных грузов. Это обеспечит двойное использование железнодорожной сети.

Согласно расчетам, одна такая рампа обойдется в 500 тысяч евро. В настоящее время на строительство рамп финансирование не предусмотрено, однако в Минобороны считают важным предусмотреть их развитие в будущем.

Минобороны продолжает работу над уточнением информационного отчета о сценариях реализации проекта Rail Baltica в Латвии. Это делается на основании решения Кабинета Министров от 26 ноября, а также рекомендаций других министерств. Отчет планируется представить на заседание правительства 10 декабря. В ходе обсуждения будут согласованы приоритетные задачи первого этапа проекта и планы их финансирования.