Индриксоне о разногласиях и смене руководства в Национальном объединении

Индриксоне подчеркнула, что не видит признаков того, что ее могут не избрать председателем. Однако она продолжает встречи с отделениями партии, чтобы представить свои планы и идеи.

По словам Индриксоне, смена руководства в NA закономерна. Райвис Дзинтарс возглавлял партию долгие годы, и теперь настало время для обновлений.

Индриксоне считает, что эти изменения помогут NA стать ведущей политической силой страны, способной возглавить правительство. Несмотря на то, что признаков раскола нет, внутри партии есть разные взгляды на пути достижения лидерства.

Она планирует усилить экономическую составляющую в программе NA, но при этом сохранить общий политический курс партии неизменным.

В интервью LTV Rīta panorāma Индриксоне отметила, что NA готово войти в новое правительство, если кабинет Эвики Силини ("Новое Единство") потерпит крах. В то же время NA не намерено быть "опорой" для существующего правительства.

Если нынешняя коалиция распадется, NA останется в блоке с "Объединенным списком" (AS). Эти две партии выдвинут совместного кандидата на пост премьер-министра. Индриксоне подчеркнула, что "Новое Единство" уже достаточно долго руководило последними правительствами и в случае их падения именно NA и AS должны стать ядром новой коалиции.

Райвис Дзинтарс, который возглавлял NA с момента основания в 2010 году, покинет пост председателя в этом месяце. В письме к членам партии он объяснил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на предстоящем партийном съезде. Однако Дзинтарс выразил готовность продолжить работу в правлении NA.

В начале ноября Дзинтарс сообщил, что сдал экзамен и получил сертификат Европейской ассоциации психотерапии, который позволяет ему заниматься гештальт-терапией.

Правление NA выдвинуло Илзе Индриксоне на пост нового председателя партии. Окончательное решение будет принято на партийном съезде, который пройдет 15 декабря.

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