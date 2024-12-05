Украинские военные подтвердили гибель бывшего мэра города Днепрорудное Запорожской области Евгения Матвеева. Он скончался на прошлой неделе в плену у российских оккупантов, сообщает независимое издание "Медуза".
В российском плену погиб мэр украинского города
Матвеева похитили в марте 2022 года. По данным Запорожской военной администрации, он подвергался пыткам на протяжении двух лет и восьми месяцев.
"Он был жестоко замучен в плену", - говорится в официальном заявлении администрации, опубликованном 4 декабря.
Останки Матвеева были возвращены в Украину вместе с телами еще 501 погибшего.
Евгений Матвеев - не единственная известная жертва среди украинских гражданских лиц, погибших в российском плену.
В октябре этого года российские власти подтвердили смерть украинской журналистки Виктории Рощиной. Она была захвачена в августе 2023 года, когда работала над репортажем в оккупированных Россией регионах Украины.
Рощина погибла в тюрьме Таганрога. По свидетельствам, в заключении она подвергалась пыткам.
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