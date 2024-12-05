Спецслужбы предлагают возбудить дело против гражданина, воевавшего за Россию в Украине

Первое уголовное дело против этого человека было возбуждено 8 октября 2023 года. 7 октября 2023 года подозреваемого задержали сотрудники Государственной пограничной охраны (VRS) в Шкилбенской волости. Он пытался незаконно пересечь латвийскую границу со стороны России.

VRS возбудила уголовное дело по первой части статьи 284 Уголовного закона, касающейся умышленного незаконного пересечения государственной границы. Позже VDD объединила это дело с собственным расследованием, чтобы изучить все обстоятельства преступной деятельности подозреваемого.

По данным VDD, гражданин Латвии заключил контракт на службу в Вооруженных силах России. Это квалифицируется как нарушение статьи 95.1 Уголовного закона, которая запрещает латвийским гражданам служить в армии государства-агрессора.

Расследование показало, что этот человек активно участвовал в боевых действиях в Украине. Эти действия дополнительно квалифицировались по статье 77.1 Уголовного закона, которая предусматривает наказание за участие в вооруженном конфликте за пределами Латвии.

VDD передала собранные материалы в прокуратуру с предложением начать уголовное преследование. Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит наказание за действия, нарушающие национальные интересы, участие в войне на стороне иностранной армии и незаконное пересечение границы.

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