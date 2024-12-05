Олимпийский комитет наказал Щербатых за скандальные высказывания по поводу военных учений

Исполнительный комитет Латвийского олимпийского комитета (ЛОК) принял решение о мерах в отношении главы Латвийской федерации тяжелой атлетики Виктора Щербатых по поводу его скандальных высказываний на русском языке, которые он опубликовал осенью в социальной сети TikTok, сообщили TVNET+ в департаменте коммуникации и управления проектами ЛОК.