WSJ: Украина начала переговоры о завершении войны с командой Трампа

По данным издания The Wall Street Journal (WSJ), глава Офиса президента Украины Андрей Ермак встретился с назначенным Трампом специальным посланником по мирным переговорам Китом Келлогом и будущим советником президента США по национальной безопасности Майклом Уолтцом. В обсуждении также принял участие будущий вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Источники WSJ сообщают, что Ермак посетил Вашингтон, чтобы наладить связи с ближайшими помощниками Трампа. Кроме того, во Флориде он провел встречу со Сьюзи Уайлс, которая станет новой главой аппарата Белого дома.

Согласно данным инсайдеров, близких к переговорам, Ермак представил Украину как конструктивного партнера, готового к поиску мирного решения. Один из источников WSJ, знакомый с планами Киева, отметил, что Украина намерена заявить о своей готовности к миру, однако подчеркнет, что "этот мир должен быть устойчивым. Нестабильный, временный мир не отвечает интересам ни Украины, ни США".