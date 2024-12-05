Украинская делегация прибыла в США для переговоров с представителями будущей администрации Дональда Трампа. Главной темой обсуждения стали различия в позициях сторон по вопросу завершения войны с Россией.
WSJ: Украина начала переговоры о завершении войны с командой Трампа
По данным издания The Wall Street Journal (WSJ), глава Офиса президента Украины Андрей Ермак встретился с назначенным Трампом специальным посланником по мирным переговорам Китом Келлогом и будущим советником президента США по национальной безопасности Майклом Уолтцом. В обсуждении также принял участие будущий вице-президент США Джей Ди Вэнс.
Источники WSJ сообщают, что Ермак посетил Вашингтон, чтобы наладить связи с ближайшими помощниками Трампа. Кроме того, во Флориде он провел встречу со Сьюзи Уайлс, которая станет новой главой аппарата Белого дома.
Согласно данным инсайдеров, близких к переговорам, Ермак представил Украину как конструктивного партнера, готового к поиску мирного решения. Один из источников WSJ, знакомый с планами Киева, отметил, что Украина намерена заявить о своей готовности к миру, однако подчеркнет, что "этот мир должен быть устойчивым. Нестабильный, временный мир не отвечает интересам ни Украины, ни США".
Согласно информации WSJ, помощники Трампа обсуждают мирный план, предполагающий передачу около 20% территории Украины под контроль России. Также рассматривается возможность временной приостановки процесса вступления Украины в НАТО.
Эти идеи вызывают обеспокоенность в Киеве, однако Украина продолжает искать пути для установления устойчивого мира, сохраняя при этом свои стратегические интересы.
Лусьян Ким, аналитик из организации International Crisis Group, заявил, что украинцы разочаровались в уходящей администрации Джо Байдена. По его мнению, приход команды Трампа возродил в Киеве надежды на достижение прорыва в урегулировании конфликта.
"Как именно будет выглядеть этот прорыв, пока остается вопросом. Но очевидно одно: эпоха статус-кво завершилась", - отметил эксперт.
Украина, несмотря на сложность переговорного процесса, настаивает на решении, которое обеспечит стабильный и долговременный мир. Однако предложенные условия и возможные компромиссы остаются предметом напряженных обсуждений.
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