Латвийский баскетболист Кристап Порзиньгис, который показал блестящую игру в последнем матче, завершившемся победой его команды "Бостон Селтикс", рассказал, зачем ему понадобилось общаться со зрителями во время игры.
Видео ⟩ Порзиньгис объяснил, зачем подходил к зрителям прямо во время успешного матча
В среду, 4 декабря, "Селтикс" дома разгромили "Детройт Пистонс" со счетом 130:120 (39:24, 33:34, 31:30, 27:32). Порзиньгис набрал 26 очков в этом матче - всего на 2 очка меньше, чем самый результативный в этом матче игрок Джейлен Браун ("Селтикс").
За 29 минут и 23 секунды, проведенные на площадке, латвийский игрок реализовал три из семи дальних бросков, пять из 10 двухочковых и семь из восьми штрафных. На его счету также девять подборов, две передачи, два блок-шота и три фола.
Когда до конца основного времени оставалось менее четырех минут, Порзиньгис после одного из удачных игровых моментов подошел к трибунам и сделал приветственный жест, приглашая зрителей порадоваться вместе с ним.
Camera angle didn't catch it, but this entire end of the arena bowl rose onto its feet in unison with Porzingis' hands rising. Had the perfect view of it and it was amazing. pic.twitter.com/89KCtFDtEv— Marc D'Amico (@Marc_DAmico) December 5, 2024
"Это происходит естественно, само по себе. Когда я пришел сюда, болельщики с первого дня проявили свою любовь. Успех команды способствовал этому. Сидящие за пределами поля вовлекаются в игру, и я стараюсь использовать эти моменты", - сказал Порзиньгис.
"У них [противника] были дальние броски, а у нас ничего не получалось. В какой-то момент сама толпа начала нас вдохновлять. Именно в этот момент происходит взаимодействие между игроками и зрителями", - продолжил спортсмен.
Он также отметил игру Джейлена Брауна, который набрал 28 очков и сделал девять передач.
"Джейлен очень хорошо умеет читать команду. Если ему необходимо взять на себя больше ответственности, он делает и это, давая то, что больше всего нужно команде. Со своей физической силой он как мотор", - сказал Порзингис.
Латвийский баскетболист также высоко оценил вклад резервистов команды, особенно Пейтона Притчарда и Люка Корнета.
"Даже если в некоторых матчах резервистам отводится меньшая роль, они не меняют своего подхода к игре. Иногда у них есть возможность нанести больше ударов, иногда нет. Игровое время может быть разным, но они готовы выполнять свою работу. И в таких ситуациях, если кто-то не может играть, все готовы выйти на площадку. Вот почему мы так хороши", - объяснил он.
Видео: Игра Порзиньгиса в матче "Селтикс" - "Детройт Пистонс"
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