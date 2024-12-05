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Видео Порзиньгис объяснил, зачем подходил к зрителям прямо во время успешного матча

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Кристап Порзиньгис
Кристап Порзиньгис Фото: Reuters/ScanPix

Латвийский баскетболист Кристап Порзиньгис, который показал блестящую игру в последнем матче, завершившемся победой его команды "Бостон Селтикс", рассказал, зачем ему понадобилось общаться со зрителями во время игры.

В среду, 4 декабря, "Селтикс" дома разгромили "Детройт Пистонс" со счетом 130:120 (39:24, 33:34, 31:30, 27:32). Порзиньгис набрал 26 очков в этом матче - всего на 2 очка меньше, чем самый результативный в этом матче игрок Джейлен Браун ("Селтикс").

За 29 минут и 23 секунды, проведенные на площадке, латвийский игрок реализовал три из семи дальних бросков, пять из 10 двухочковых и семь из восьми штрафных. На его счету также девять подборов, две передачи, два блок-шота и три фола.

Когда до конца основного времени оставалось менее четырех минут, Порзиньгис после одного из удачных игровых моментов подошел к трибунам и сделал приветственный жест, приглашая зрителей порадоваться вместе с ним.

"Это происходит естественно, само по себе. Когда я пришел сюда, болельщики с первого дня проявили свою любовь. Успех команды способствовал этому. Сидящие за пределами поля вовлекаются в игру, и я стараюсь использовать эти моменты", - сказал Порзиньгис.

"У них [противника] были дальние броски, а у нас ничего не получалось. В какой-то момент сама толпа начала нас вдохновлять. Именно в этот момент происходит взаимодействие между игроками и зрителями", - продолжил спортсмен.

Он также отметил игру Джейлена Брауна, который набрал 28 очков и сделал девять передач.

"Джейлен очень хорошо умеет читать команду. Если ему необходимо взять на себя больше ответственности, он делает и это, давая то, что больше всего нужно команде. Со своей физической силой он как мотор", - сказал Порзингис.

Латвийский баскетболист также высоко оценил вклад резервистов команды, особенно Пейтона Притчарда и Люка Корнета.

"Даже если в некоторых матчах резервистам отводится меньшая роль, они не меняют своего подхода к игре. Иногда у них есть возможность нанести больше ударов, иногда нет. Игровое время может быть разным, но они готовы выполнять свою работу. И в таких ситуациях, если кто-то не может играть, все готовы выйти на площадку. Вот почему мы так хороши", - объяснил он.

Видео: Игра Порзиньгиса в матче "Селтикс" - "Детройт Пистонс"

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