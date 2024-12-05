В уходящий рабочий день произошло много важных событий - стало известно, что построят вместо старых пансионатов в Юрмале, были ли сделан выводы из трагедии Анны Янсоне, а санитар морга рассказал TVNET+ о работе среди мертвых. Об этих и других новостях четверга, 5 декабря, - в подборке RUS TVNET.
Главное за 5 декабря ⟩ Что планируют строить в Юрмале, срок для прокремлевской активистки и выводы из смерти матери и ребенка
Новости Латвии:
В Юрмале планируют облагородить руины советской эпохи: на месте бывших пансионата Liesma, здравницы Rīgas līcis и курортной гостиницы Zinātnes Nams, расположенных в престижных местах, должны появиться современные здания. Однако не все идет гладко. Против одного проекта, инвестором которого является компания мультимиллионера Леонида Эстеркина, выступают экоактивисты. А другой планировала реализовать фирма, бенефициаром которой значится Александр Бабенко, чье имя прогремело в СМИ в связи с делом об убийстве администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса.
В среду, 4 декабря, Рижский городской суд приговорил прокремлевскую активистку Елену Крейле к одному году лишения свободы за размещение на окнах своей квартиры символов, прославляющих СССР, выяснило агентство LETA в суде.
Cоздание одной рампы для загрузки и разгрузки военных грузов в рамках проекта Rail Baltica будет стоить около 500 тысяч евро. Об этом агентству LETA сообщили представители Министерства сообщения (SM).
Больше года назад Латвия узнала имя Анны Янсоне - молодая женщина 1 ноября 2023 года ушла из своего дома вместе с дочкой и пропала без вести. 2 ноября 4-месячная Луиза Эвертовска была найдена в лесу в Елгавском крае без признаков жизни. 21 июля были найдены останки, которые, как выяснилось впоследствии, принадлежали Янсоне. Одной из главных причин произошедшего называлась послеродовая депрессия. О том, насколько эта проблема все еще актуальна и изменилось ли что-то из-за случившегося с Анной - эта статья.
Больницы или медицинские работники не должны нести обязанность контролировать, задекларирован ли пациент в Латвии или нет, заявил агентству LETA председатель Латвийского общества больниц (LSB) Евгений Калейс, комментируя подготовленный Министерством здравоохранения законопроект о финансировании и администрировании системы здравоохранения.
За рубежом:
Министр иностранных дел Латвии Байба Браже демонстративно вышла из зала, когда глава российского МИД Сергей Лавров начал свое выступление на заседании Совета министров ОБСЕ, прошедшем 5 декабря на Мальте. Этот момент запечатлен на видео, опубликованном в соцсети X (ранее Twitter).
"Мы коллективно понимаем и осознаем, что особой надежды у нас нет", - заявил на предварительном заседании адвокат, назначенный для защиты обвиняемого в убийстве Максима Максимова. Хотя рассмотрение дела начнется в начале следующего года, складывается впечатление, что Максимов не отрицает, что совершил преступление, пишет Limon.ee.
Соратники и советники избранного президента США при пока полном отсутствии его решений обсуждают варианты прекращения войны России против Украины. Среди них - идеи Вэнса, Гренелла и Келлога, пишет агентство Reuters.
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на прошлой неделе провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США Чарльзом К. Брауном. Это стало их первой беседой, сообщает американское издание The New York Times (NYT).
Служба государственной безопасности (VDD) 29 ноября этого года направила в прокуратуру предложение возбудить уголовное дело против гражданина Латвии. Ему предъявляют обвинения в нарушении запрета на службу в Вооруженных силах России, участии в боевых действиях на стороне российской армии в Украине, а также в незаконном пересечении государственной границы.
Интересное чтиво:
Исполнительный комитет Латвийского олимпийского комитета (ЛОК) принял решение о мерах в отношении главы Латвийской федерации тяжелой атлетики Виктора Щербатых по поводу его скандальных высказываний на русском языке, которые он опубликовал осенью в социальной сети TikTok, сообщили TVNET+ в департаменте коммуникации и управления проектами ЛОК.
Олег помнит своего первого умершего, попавшего на стол для вскрытия. Он помнит его лицо, имя, похоронное бюро и даже то, как "зеленым" было его собственное лицо в тот момент. С тех пор прошло почти 20 лет. Можно было бы предположить, что для такой работы нужны железные нервы, но сам Олег с этим не согласен. Несмотря на то что он санитар морга 1-й Рижской больницы, он, как и многие, боится смерти.
Мальдивы с их широкими пляжами с белым песком и ослепительными коралловыми рифами - одно из самых дорогих мест отдыха в мире. Однако выбраться с Мальдивов обойдется еще дороже.
В последние дни в латвийских СМИ появилась информация о том, что Анатолий Крейпанс, легенда латвийской спортивной журналистики, чей голос, звучащий в эфире, знаком всем и каждому, больше не будет комментировать спортивные события на Латвийском телевидении (LTV). TVNET+ связался с директором по маркетингу и коммуникации LTV Анитой Янсоне. Она подтвердила информацию и объяснила решение.
Во вторник, 2 декабря, в концертном зале Alexela со своим музыкальным моноспектаклем FRANK. Great Songs & Intimate Stories выступил актер и певец Данила Козловский. Порталу Limon.ee удалось пообщаться со знаменитым артистом еще до начала концерта и узнать, есть ли моменты в спектакле, которые он любит больше всего.
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