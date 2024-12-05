Главное за 5 декабря Что планируют строить в Юрмале, срок для прокремлевской активистки и выводы из смерти матери и ребенка

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Исполнительный комитет Латвийского олимпийского комитета (ЛОК) принял решение о мерах в отношении главы Латвийской федерации тяжелой атлетики Виктора Щербатых по поводу его скандальных высказываний на русском языке, которые он опубликовал осенью в социальной сети TikTok, сообщили TVNET+ в департаменте коммуникации и управления проектами ЛОК.

Олег помнит своего первого умершего, попавшего на стол для вскрытия. Он помнит его лицо, имя, похоронное бюро и даже то, как "зеленым" было его собственное лицо в тот момент. С тех пор прошло почти 20 лет. Можно было бы предположить, что для такой работы нужны железные нервы, но сам Олег с этим не согласен. Несмотря на то что он санитар морга 1-й Рижской больницы, он, как и многие, боится смерти.

Мальдивы с их широкими пляжами с белым песком и ослепительными коралловыми рифами - одно из самых дорогих мест отдыха в мире. Однако выбраться с Мальдивов обойдется еще дороже.

В последние дни в латвийских СМИ появилась информация о том, что Анатолий Крейпанс, легенда латвийской спортивной журналистики, чей голос, звучащий в эфире, знаком всем и каждому, больше не будет комментировать спортивные события на Латвийском телевидении (LTV). TVNET+ связался с директором по маркетингу и коммуникации LTV Анитой Янсоне. Она подтвердила информацию и объяснила решение.

Во вторник, 2 декабря, в концертном зале Alexela со своим музыкальным моноспектаклем FRANK. Great Songs & Intimate Stories выступил актер и певец Данила Козловский. Порталу Limon.ee удалось пообщаться со знаменитым артистом еще до начала концерта и узнать, есть ли моменты в спектакле, которые он любит больше всего.

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