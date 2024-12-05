Двоюродная сестра российского диктатора Владимира Путина, заместитель министра обороны Анна Цивилева, 26 ноября случайно раскрыла информацию о масштабах потерь российской армии в войне в Украине. По ее словам, Министерство обороны России получило 48 000 запросов на проведение ДНК-тестов от родственников пропавших без вести военных. Об этом сообщило украинское издание The Kyiv Independent.
На заседании Госдумы Цивилева заявила, что данные ДНК родственников собраны и внесены в единую базу. Ее слова пролили свет на масштабы потерь российских солдат с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. При этом Москва до сих пор официально не публиковала никаких данных о пропавших без вести или погибших военных.
Putin's niece accidentally revealed the approximate number of missing Russian soldiers.— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) December 4, 2024
Russian authorities have received 48,000 applications for DNA tests to find missing Russian soldiers. This was announced in Russia's Duma by Russian Deputy Defense Minister, Anna Tsivilyova,… pic.twitter.com/Fp3d9jUL0D
Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов прервал ее выступление, посоветовав не обсуждать эти цифры публично. "Это чувствительная информация. Когда мы завершим оформление документов, нужно будет удостовериться, что эти данные не попадут в открытый доступ", - заявил он.
Цивилева попыталась уточнить, что 48 000 - это количество запросов от родственников, а не точное число пропавших без вести. "Многие из них будут найдены. Это лишь статистика обращений, а не окончательные данные", - оправдывалась она.
Украинский Генштаб утверждает, что потери российских войск с начала вторжения достигли 748 950 человек. Только за последние сутки, по их данным, уничтожено 1580 российских солдат.
По данным украинской стороны, с начала войны Россия потеряла:
- 9506 танков,
- 19 472 бронетранспортера,
- 21 023 артиллерийские системы,
- 1253 реактивные системы залпового огня,
- 1020 установок ПВО,
- 369 самолетов,
- 329 вертолетов,
- 19 977 беспилотников,
- 2855 крылатых ракет,
- 28 кораблей и катеров,
- одну подводную лодку,
- 30 843 автомобиля и топливозаправщика,
- 3630 единиц специальной техники.
Генштаб Украины подчеркивает, что точные данные о российских потерях продолжают уточняться. Боевые действия и трудности сбора информации усложняют этот процесс. Однако даже предварительные оценки указывают на масштаб разрушений и человеческих потерь, которые Россия несет в войне.
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