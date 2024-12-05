На заседании Госдумы Цивилева заявила, что данные ДНК родственников собраны и внесены в единую базу. Ее слова пролили свет на масштабы потерь российских солдат с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. При этом Москва до сих пор официально не публиковала никаких данных о пропавших без вести или погибших военных.

Putin's niece accidentally revealed the approximate number of missing Russian soldiers.



Russian authorities have received 48,000 applications for DNA tests to find missing Russian soldiers. This was announced in Russia's Duma by Russian Deputy Defense Minister, Anna Tsivilyova,… pic.twitter.com/Fp3d9jUL0D — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) December 4, 2024

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов прервал ее выступление, посоветовав не обсуждать эти цифры публично. "Это чувствительная информация. Когда мы завершим оформление документов, нужно будет удостовериться, что эти данные не попадут в открытый доступ", - заявил он.