Главный тренер сборной Латвии по баскетболу Банки покидает итальянский "Виртус"

В среду, 4 декабря, в 13-м туре Евролиги "Виртус", в котором также представлен латвийский игрок Андрейс Гражулис, уступил берлинской "Альбе" со счетом 88:90 (18:26, 20:22, 23:20, 17:10, 10:12).

Гражулис провел на поле три минуты и девять секунд, допустил одну ошибку, заработал один персональный фол и завершил игру с показателем эффективности -2.

Возглавляемый Банки "Виртус" с двумя победами и 11 поражениями занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице Евролиги.

В итальянской серии А "Виртус" сейчас занимает третье место с семью победами и двумя поражениями.

Банки возглавил "Болонью" в сентябре прошлого года, сменив на этом посту знаменитого Серджио Скариоло - одного из самых известных и титулованных баскетбольных тренеров в мире. До этого Банки был главным тренером французского клуба "Страсбур".

С 2013 по 2015 год итальянец был главным тренером клуба Евролиги "Эмпорио Армани Милан", в 2014 году стал чемпионом Италии и четвертьфиналистом Евролиги, а через год вместе с командой занял первое место в регулярном чемпионате Серии А.

Банки возглавляет сборную Латвии с апреля 2021 года, и под его руководством национальная команда впервые вышла в финальную часть чемпионата мира, заняв пятое место. Контракт с тренером продлен до чемпионата Европы в Риге в 2025 году.

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