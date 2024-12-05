Видео Житель Юрмалы стал жертвой мошенников; он не понимает, почему банк не смог помочь

В конце сентября мужчина заметил, что на банковском счете осталось всего несколько центов. Мужчина сразу же связался со своим банком, и они заблокировали карту.

Андрис полностью убежден, что не совершал никаких действий, которые позволили бы мошенникам опустошить его счет. Пенсионер не знал, как воры получили его деньги, поэтому договорился о встрече с сотрудником банка.

Андрис надеялся, что сотрудники банка помогут ему вернуть украденные 94 евро, однако положительного ответа не получил.

Андрис подал заявление в Госполицию, на данный момент неясно, в чем заключалась схема мошенников. Информация была запрошена у других учреждений.

"В связи с происшествием Государственная полиция возбудила уголовное дело по статье 18 Уголовного закона - за уголовные преступления против собственности, обстоятельства выясняются", - заявили в полиции.

В целях защиты данных банк SEB не сообщил программе, как мошенники завладели деньгами мужчины.

Банк просто призывает людей быть очень осторожными и внимательными при обращении со своими устройствами.

Представитель банка не стал комментировать, удастся ли вернуть деньги Андриса, поскольку каждый случай индивидуален.

Представитель банка призывает всегда сообщать, если вы стали жертвой мошенничества.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu

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