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Сейм рассмотрел менее половины предложений к бюджету страны

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Фото статьи
Фото: Zane Bitere/LETA

На внеочередном заседании Сейма до вечера четверга, 5 декабря, депутаты рассмотрели 138 из 311 предложений, поданных к законопроекту о государственном бюджете на 2025 год и бюджетных рамках на 2025, 2026 и 2027 годы.

Депутаты вернутся к рассмотрению бюджета в пятницу, 6 декабря. Пока ни одно предложение оппозиции не было поддержано.

Оппозиционные депутаты подготовили предложения по большей поддержки полицейских, пожарных.

Не было забыто и образование. Например, депутат Илзе Индриксоне (Национальное объединение) подготовила предложения по улучшению профессионального образования.

Во время дебатов оппозиционные депутаты критиковали бюджет следующего года, указывая, что в наступающем году забывают о нуждах населения, поскольку, несмотря на планируемые изменения в налоговой политике, повышаются расходы в других секторах, что приведет к росту стоимости жизни.

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