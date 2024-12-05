Сейм рассмотрел менее половины предложений к бюджету страны

Депутаты вернутся к рассмотрению бюджета в пятницу, 6 декабря. Пока ни одно предложение оппозиции не было поддержано.

Оппозиционные депутаты подготовили предложения по большей поддержки полицейских, пожарных.

Не было забыто и образование. Например, депутат Илзе Индриксоне (Национальное объединение) подготовила предложения по улучшению профессионального образования.

Во время дебатов оппозиционные депутаты критиковали бюджет следующего года, указывая, что в наступающем году забывают о нуждах населения, поскольку, несмотря на планируемые изменения в налоговой политике, повышаются расходы в других секторах, что приведет к росту стоимости жизни.

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