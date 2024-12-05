Видео "Летел" со скоростью 100 км/ч: на Тейке BMW стала причиной серьезной аварии

На улице Иерикю мужчина, торопясь на работу, попытался объехать пробку, но столкнулся с другим автомобилем. От мощного удара оба транспортных средства разлетелись в разные стороны, оставив дорогу заваленной обломками.

Очевидец рассказал, что незадолго до аварии в сторону центра медленно двигался ряд автомобилей - примерно семь машин. В это время женщина-водитель автомобиля Peugeot со стоянки пыталась совершить левый поворот.

Видя, что машины с левой стороны приближаются медленно, а правая сторона свободна, она начала движение. Однако в этот момент произошло столкновение с BMW, которая на большой скорости обгоняла колонну автомобилей.

"Он ехал мимо всего ряда. Несся со скоростью за сто километров в час, летел мимо всех. Он сказал: "Я опаздываю на работу". Глупо так..."

На месте происшествия работали две пожарно-спасательные бригады, которые отключили аккумуляторы у обоих автомобилей и расчистили проезжую часть.

"Произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого пострадал один человек. На данный момент он передан работникам Службы неотложной медицинской помощи, которые решат, что делать дальше. На дороге были разлиты технические жидкости. Для их сбора использовался абсорбент, а также была убрана проезжая часть, чтобы восстановить движение", - рассказал пожарный.

После осмотра медики приняли решение доставить водителя Peugeot в больницу, так как она получила несколько травм.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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