Брак Лиене Грейфане распался

"Мы с мужем официально разведены. Этой информации нигде нет, я тоже не собираюсь об этом говорить", - лаконично говорит Грейфане в программе "Знаменитости. Без фильтра".

Как известно, она вышла замуж за Игоря Липая в 2014 году. У них двое совместных детей, младший из которых родился в прошлом году. У Лиене также есть сын от первого брака, который живет в Америке.

В свое время Лиене отправилась в Москву изучать режиссуру. После начала войны в Украине она заявила, что не собирается менять привычную жизнь и возвращаться на родину, так как в Латвии не сможет хорошо зарабатывать. В 2022 году Грейфане сообщила, что стала риелтором в Сочи.

В Латвии она подрабатывает ведущей караоке-вечеринок.