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В Риге планируют открыть еще один магазин Decathlon

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Фото статьи
Фото: Shutterstock

В Риге в середине будуoего года в торговом центре Spice Home планируется открыть многопрофильный магазин спортивных товаров Decathlon, сообщили агентству LETA представители Spice.

Общая площадь нового магазина Decathlon составит 3000 квадратных метров, таким образом, компания станет одним из главных арендаторов Spice Home.

Представители торговых центров Spice и Spice Home также указали, что для открытия магазина Decathlon планируется вложить более миллиона евро в инфраструктуру и среду торгового центра.

Глава Decathlon в Риге Айя Клакоцка отметила, что это будет первый магазин в странах Балтии, созданный на основе нового визуального концепта Decathlon - с новым логотипом, цветами и более современным дизайном магазина.

Новый магазин Decathlon станет вторым в Латвии и шестым в странах Балтии.

Как уже сообщалось, в ноябре 2020 года в торговом центре Sāga был открыт первый магазин Decathlon в Латвии. Площадь этого магазина составляет 5250 квадратных метров.

Decathlon - семейная компания, основанная во Франции в 1976 году и имеющая сеть из более чем 1750 магазинов в 58 странах. В странах Балтии Decathlon появился в 2017 году с открытием интернет-магазина в Литве, затем осенью 2018 года был открыт первый магазин в Вильнюсе, в ноябре 2020 года - магазин в Риге, а в 2023 году - первый магазин в Таллинне.

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