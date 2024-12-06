В Риге планируют открыть еще один магазин Decathlon

Общая площадь нового магазина Decathlon составит 3000 квадратных метров, таким образом, компания станет одним из главных арендаторов Spice Home.

Представители торговых центров Spice и Spice Home также указали, что для открытия магазина Decathlon планируется вложить более миллиона евро в инфраструктуру и среду торгового центра.

Глава Decathlon в Риге Айя Клакоцка отметила, что это будет первый магазин в странах Балтии, созданный на основе нового визуального концепта Decathlon - с новым логотипом, цветами и более современным дизайном магазина.

Новый магазин Decathlon станет вторым в Латвии и шестым в странах Балтии.

Как уже сообщалось, в ноябре 2020 года в торговом центре Sāga был открыт первый магазин Decathlon в Латвии. Площадь этого магазина составляет 5250 квадратных метров.

Decathlon - семейная компания, основанная во Франции в 1976 году и имеющая сеть из более чем 1750 магазинов в 58 странах. В странах Балтии Decathlon появился в 2017 году с открытием интернет-магазина в Литве, затем осенью 2018 года был открыт первый магазин в Вильнюсе, в ноябре 2020 года - магазин в Риге, а в 2023 году - первый магазин в Таллинне.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!