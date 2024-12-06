В Латвии выявлен новый опасный для здоровья синтетический опиоид

Запрет принят в связи с тем, что в Систему раннего предупреждения поступила информация о выявлении этого вещества в Латвии. Спирохлорфин является синтетическим опиоидом, и употребление содержащих его продуктов может нанести серьезный вред здоровью человека, представляет угрозу жизни, а также риск для общественной безопасности в целом, подчеркивает SPKC.

На основании закона об административных процессах о порядке легального оборота наркотических средств, психотропных веществ и лекарственных средств SPKC принял решение временно запретить изготовление, приобретение, хранение, транспортировку, передачу или распространение спирохлорфина и содержащих его препаратов до 1 декабря 2025 года.

Решение распространяется на физических и юридических лиц, которые производят, приобретают, хранят, транспортируют, передают или распространяют эти вещества. С момента вступления в силу запрета вещество спирохлорфин и содержащие его продукты должны быть переданы в Государственную полицию в течение трех рабочих дней.

Производство, приобретение, владение, перевозка или передача с целью продажи или утилизации временно запрещенных веществ или продуктов, содержащих их, наказывается лишением свободы на срок до двух лет, принудительными работами или штрафом и полицейским надзором. Однако если эти действия повлекли за собой серьезные последствия, то предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет или другое наказание в соответствии с законом.

SPKC продолжит работу по своевременному выявлению и запрету опасных веществ, тем самым в рамках возможности предотвращая использование веществ, вредных для здоровья и жизни.

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