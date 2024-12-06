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Витолиньш назвал состав сборной Латвии на проверочные матчи в декабре

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Хоккеист сборной Латвии Кристиан Рубинс
Хоккеист сборной Латвии Кристиан Рубинс Фото: Zane Bitere/LETA

Главный тренер сборной Латвии по хоккею Харийс Витолиньш объявил состав национальной команды на турнир Кубка Кауфланда в словацком Попраде, сообщает Латвийская федерация хоккея (LHF).

В состав сборной Латвии на этом турнире вошли три вратаря, восемь защитников и 13 нападающих.

Розыгрыш Кубка Кауфланда пройдет с 11 по 13 декабря.

​Команда под руководством Харийса Витолиньша начнет турнир 12 декабря, когда в 19:00 по латвийскому времени сыграет со сборной Норвегии.

В свою очередь, 13 декабря в 19:00 (по латвийскому времени) наша сборная встретится с командой Словакии.

Обе игры сборной Латвии можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале TV6.

Следующие матчи сборной состоятся весной. В ходе подготовки к чемпионату мира 2025 года в Стокгольме и Хернинге сборная Латвии проведет в общей сложности восемь контрольных матчей. Более подробная информация о проверочных матчах появится в ближайшее время.

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