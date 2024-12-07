Каждый год в Национальном парке вулканов Руанды около 25 детенышей горилл получают имя в рамках торжественной церемонии Квита Изина, образцом для которой послужила национальная руандийская традиция наречения младенцев. Это мероприятие проводится уже 20-й год, привлекая мировых лидеров, знаменитостей, защитников дикой природы, а также рейнджеров, следопытов, ветеринаров и представителей местных общин, которые ежедневно защищают популяцию горилл в Руанде и заботятся о ней.
Получая имя, гориллы обретают достоинство, или агасиро. Это концепция из языка киньяруанда, которая лежит в основе развития Руанды, включая ее подходы к сохранению своей природной экономики. Однако популяция горилл в стране, которая теперь ежегодно увеличивается на 3%, имеет еще и финансовую стоимость. Что, если бы существовал способ платить этим великолепным животным столько, сколько они стоят?