Каждый год в Национальном парке вулканов Руанды около 25 детенышей горилл получают имя в рамках торжественной церемонии Квита Изина, образцом для которой послужила национальная руандийская традиция наречения младенцев. Это мероприятие проводится уже 20-й год, привлекая мировых лидеров, знаменитостей, защитников дикой природы, а также рейнджеров, следопытов, ветеринаров и представителей местных общин, которые ежедневно защищают популяцию горилл в Руанде и заботятся о ней.

Получая имя, гориллы обретают достоинство, или агасиро. Это концепция из языка киньяруанда, которая лежит в основе развития Руанды, включая ее подходы к сохранению своей природной экономики. Однако популяция горилл в стране, которая теперь ежегодно увеличивается на 3%, имеет еще и финансовую стоимость. Что, если бы существовал способ платить этим великолепным животным столько, сколько они стоят?

"Межвидовые деньги" позволяют это сделать. Этот радикально новый подход обеспечивает живых существ, например, горилл Руанды, механизмом, помогающим им выражать...