Бывшая жена Яниса Тиммы Анна Седокова разрушила карьеру баскетболиста и опустошила его кошелек, сообщил в подкасте VEF Rīga директор детско-юношеской баскетбольной школы "Рига" Гунтис Шенхофф.
ВИДЕО ⟩ Шенхофф: Седокова разрушила карьеру Тиммы и опустошила его кошелек
Ранее сообщалось, что Тимма решил продолжить баскетбольную карьеру в России, поэтому отныне он не сможет представлять сборную Латвии.
Шенхофф в свое время пригласил Тимму из Латгалии переехать в столицу Латвии, чтобы талантливый подросток в баскетбольной школе "Рига" мог развиваться и стать профессиональным спортсменом.
"Образно говоря, вчера он был деревенским мальчиком из бедной семьи. Он был никем - простым деревенским мальчиком из Краславского района", - сказал Шенхофф.
"Он хорошо начал карьеру, хорошо развивался - драфт НБА и так далее. Постепенно он стал звездой. У молодых людей часто сносит крышу".
Отношения Тиммы с Седоковой начались, когда латвийский баскетболист представлял российскую команду "Химки" из Московской области.
"Потом он попал в "Химки" с большой зарплатой. И вдруг телезвезда, красавица Седокова начала проявлять внимание к этому деревенскому парню из Краславы", - рассказал Шенхофф.
"У него вдвойне снесло крышу. Я его не оправдываю, но по-человечески понимаю. Чем это закончилось - мне очень жаль по-человечески", - добавил директор баскетбольной школы "Рига".
"Седокова уничтожила его как игрока, он сегодня никому не нужен, его карьера окончена. Также Седокова опустошила его кошелек", - заявил Шенхофф.