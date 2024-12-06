ВИДЕО Шенхофф: Седокова разрушила карьеру Тиммы и опустошила его кошелек

Ранее сообщалось, что Тимма решил продолжить баскетбольную карьеру в России, поэтому отныне он не сможет представлять сборную Латвии.

Шенхофф в свое время пригласил Тимму из Латгалии переехать в столицу Латвии, чтобы талантливый подросток в баскетбольной школе "Рига" мог развиваться и стать профессиональным спортсменом.

"Образно говоря, вчера он был деревенским мальчиком из бедной семьи. Он был никем - простым деревенским мальчиком из Краславского района", - сказал Шенхофф.

"Он хорошо начал карьеру, хорошо развивался - драфт НБА и так далее. Постепенно он стал звездой. У молодых людей часто сносит крышу".

Отношения Тиммы с Седоковой начались, когда латвийский баскетболист представлял российскую команду "Химки" из Московской области.

"Потом он попал в "Химки" с большой зарплатой. И вдруг телезвезда, красавица Седокова начала проявлять внимание к этому деревенскому парню из Краславы", - рассказал Шенхофф.

"У него вдвойне снесло крышу. Я его не оправдываю, но по-человечески понимаю. Чем это закончилось - мне очень жаль по-человечески", - добавил директор баскетбольной школы "Рига".

"Седокова уничтожила его как игрока, он сегодня никому не нужен, его карьера окончена. Также Седокова опустошила его кошелек", - заявил Шенхофф.