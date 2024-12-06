В социальных сетях можно пожаловаться на все что угодно, и на этот раз на платформе X, ранее известной как Twitter, в центре дебатов оказалось посольство США в Латвии. Посольство создало русскоязычный Telegram-канал, а посол Кристофер Робинсон в видеоролике обратился к латвийцам на русском языке. TVNET связался с посольством, чтобы попросить их объяснить свои действия, а также поинтересовался в Министерстве иностранных дел, в курсе ли они происходящего.