В Литве суд впервые признал родителями однополую пару

"С сегодняшнего дня наша семья чувствует себя в большей безопасности. Вступило в силу решение Вильнюсского окружного суда, которым я признана матерью нашей дочери", - сообщила в пятницу, 6 декабря, на своей странице в Facebook директор Литовского центра по правам человека Юрате Юшкайте.

Она растит дочь вместе с контролером по равным возможностям Бируте Сабатаускайте, биологической матерью девочки.

Доцент юридического факультета Вильнюсского университета Донатас Мураускас, который представлял Юшкайте в суде, сообщил BNS в пятницу, что, насколько ему известно, такое решение суда принято в Литве впервые.

"В этом случае у ребенка будет две матери", - сказал он.

По словам адвоката, после решения суда Юшкайте обратится в ЗАГС Вильнюсского городского самоуправления, чтобы в документах ее записали как вторую мать.

По мнению Мураускаса, данный конкретный случай не создает юридического прецедента, но может вдохновить семьи, оказавшиеся в аналогичной ситуации, на улучшение своего положения.