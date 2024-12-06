Главное за 6 декабря Кремлевский пропагандист получил тюремный срок, скандал с посольством США в Латвии и угрозы Лаврова

Инженер-ядерщик Дмитрий Горчаков в последние годы рассказывает СМИ и всем желающим о ядерной энергетике, причем как о ее военном применении, так и о том, как эту сферу можно эффективно применять и в мирной жизни. TVNET+ встретился со специалистом, чтобы поговорить о том, как не допустить ядерную войну, насколько опасны полигоны для радиоактивных отходов, а также о будущем атомной энергетики.

В социальных сетях можно пожаловаться на все что угодно, и на этот раз на платформе X, ранее известной как Twitter, в центре дебатов оказалось посольство США в Латвии. Посольство создало русскоязычный Telegram-канал, а посол Кристофер Робинсон в видеоролике обратился к латвийцам на русском языке. TVNET связался с посольством, чтобы попросить их объяснить свои действия, а также поинтересовался в Министерстве иностранных дел, в курсе ли они происходящего.

Можно ли в Латвии и Украине прославлять Путина? Могут ли прозвучавшие в частных разговорах обещания помочь оккупационной власти быть основанием для призыва к ответственности? Как отличаются законы в Латвии и в Украине? Объясняют помощник присяжного адвоката, докторант юридического факультета Латвийского университета (ЛУ) Линда Лиелбриеде и Илья Воробьев, старший юрист Miller Law Firm из Украины. Для сравнения законов за основу были взяты трое жителей Латвии, чьи враждебные высказывания в адрес Латвии и симпатии к России были отмечены украинским блогером Эдгаром Миротворцем.

Латвийское спортивное сообщество было потрясен неожиданной новостью. Без каких-либо официальных прощаний Латвийское телевидение (LTV) приняло решение расстаться с легендой журналистики Анатолием Крейпансом. TVNET+ поговорил с уважаемым комментатором, который рассказал, что решение LTV было совершенно неожиданным.

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