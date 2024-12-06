В последний день этой рабочей недели произошел ряд громких событий. Латвийский суд приговорил к реальному тюремному сроку кремлевского пропагандиста, под Тарту произошло серьезное ДТП, которое унесло жизни двух выходцев из Латвии, а синоптики дали грустный прогноз на декабрь. Об этих и других новостях пятницы, 6 декабря, читайте в подборке RUS TVNET.
Главное за 6 декабря ⟩ Кремлевский пропагандист получил тюремный срок, скандал с посольством США в Латвии и угрозы Лаврова
Новости Латвии:
За нарушение санкций Европейского союза (ЕС) Курземский районный суд приговорил главного редактора кремлевского пропагандистского портала Sputnik Latvija, гражданина Латвии Валентина Роженцова, к двум годам лишения свободы, выяснило агентство LETA.
С 2014 года пенсионная система всех трех уровней в Латвии способна была обеспечить лишь 40% замещения зарплаты - речь идет о соотношении пенсии и последней зарплаты, полученной работником перед выходом на пенсию. Этот показатель в Латвии является одним из самых низких в Европе, пишет Latvijas Avīze.
В Латвии выявлен новый опасный для здоровья синтетический опиоид, поэтому с 7 декабря вступает в силу временный запрет на спирохлорфин и содержащие его продукты, сообщили агентству LETA в Центре профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
В этом месяце в Латвии температура воздуха будет часто колебаться около нуля, а устойчивые морозы и снег маловероятны, свидетельствуют прогнозы погоды.
В Риге в середине будущего года в торговом центре Spice Home планируется открыть многопрофильный магазин спортивных товаров Decathlon, сообщили агентству LETA представители Spice.
За рубежом:
В пятницу, 6 декабря, около 7:45 утра в волости Ныо уезда Тартумаа на перекрестке дорог Ныо-Камбья и Яристе-Луке столкнулись грузовик и легковой автомобиль. В результате аварии погибли два человека, а еще двое получили серьезные травмы. По данным портала Rus.Postimees, оба погибших были родом из Латвии, но один из них проживал в Эстонии.
В четверг Вируский уездный суд оправдал и частично оправдал нескольких мужчин, установив, что обвинение прокуратуры в их участии в преступной группировке не нашло подтверждения. Один из обвиняемых, освобожденных 4 декабря, провел под стражей почти четыре года, пишет Rus.Postimees.
Глава МИД РФ Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону выступил с новыми угрозами в адрес Запада. В то же время он утверждал, что Россия выступает за мирное урегулирование войны в Украине.
Эстонский производитель вооружений Frankenburg Technologies обещает в третьем квартале будущего года производить по несколько сотен ракет для защиты от нападения с воздуха, сообщает Rus.ERR. Тестировать оружие будут в Украине, пишет Rus.Postimees.
Публикуя в сети свое фото с только что успешно защищенной диссертацией по английской литературе, докторантка Кембриджского университета Элли Лукс и вообразить не могла, что проснется скандально известной интернет-знаменитостью.
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