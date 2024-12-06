Видео Трагедия под Тукумсом: взрыв снаряда оставил двоих детей без отца, а жену - без мужа

Соседи провели вечер с вдовой и поддерживали ее, как могли. Она поделилась с ними тем, что пережила.

"По ее словам, он подорвался... Что-то взломал, я не знаю, что он там делал в своем гараже. Взорвалось под ногами, оторваны обе ноги выше колена, это ее слова, и кисть оторвана. Она услышала взрыв, была в комнате, выбежала на улицу, подхватила его... Он еще был жив, сказал, чтобы вызвали скорую", - рассказывает соседка.

Женщина побежала к телефону и позвонила медикам. В это время в доме также находились двое детей пары. Соседи говорят, что, к счастью, они не выходили на улицу и не видели кровавую сцену.

"Она держала его, наложила повязки ему на ноги. [...] Он сказал - конец близок, живите счастливо. [...] Приехала скорая помощь и констатировала смерть", - рассказывает соседка.

Госполиция также вызвала на место происшествия саперов. По словам местных жителей, в той хозяйственной постройке были найдены и другие снаряды. Соседка не знала об увлечении мужчины боеприпасами времен войны, но видела, что у него есть металлоискатель.

Представители правоохранительных органов не дают подробных комментариев по поводу инцидента, только сообщают, что на своем участке в результате взрыва снаряда времен войны погиб 42-летний мужчина. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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