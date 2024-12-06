Дрон-ракета "Пекло": что известно о новом украинском оружии

Если это действительно так, то перед нами принципиально новый подход к запуску БПЛА, который ранее не применялся во время российско-украинской войны.

Например, ударный дальнобойный дрон "Лютый" запускают путем разгона на взлетной полосе, а переделанные советские Ту-141 ("Стриж") — со специальной массивной пусковой установки.

Таким образом, можно утверждать, что дрон-ракета "Пекло" ближе к крылатым ракетам, чем к беспилотникам. Также он имеет сходство с высокоточными западными планирующими авиабомбами типа французской AASM (HAMMER), на которой тоже устанавливается ракетный ускоритель и система навигации.

Правда, заявленная дальность полета украинского "Пекла" в 10 раз больше. Не исключено, что частично это связано с гораздо меньшей боевой частью. Украина не раскрывает, какая БЧ стоит в этих ракето-дронах.

На фюзеляже в хвостовой части "Пекла" можно заметить выносной турбореактивный двигатель, впереди — датчик скорости движения (трубка Пито).

В целом этот дрон очень похож по очертаниям на представленный в конце августа украинский реактивный беспилотник "Паляница". Однако тот не имел выносного двигателя, был оснащен подвижными рулями в хвостовой части и запускался, как было заявлено, со специальной платформы. Его дальность также была заявлена в районе 600-700 км.