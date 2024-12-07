Саночники Ботс/Плуме выиграли второй этап Кубка мира

Саночники Ботс/Плуме в первом заезде показали лучшее время, финишировав за 46,151 секунды. Они опередили немецкий экипаж Тони Эгерт/Флориан Миллер на 0,076 секунды, а австрийцы Томас Штой/Фольфганг Киндль отстали от латвийского дуэта на 0,077 секунды, завершив первый заезд на третьем месте.

Шевицс-Микельшевицс/Крастс в первом заезде незадолго до финиша потерпели падение, однако пересекли финишную черту и получили результат. Они отстали от Ботс/Плуме на 1,957 секунды и завершили первый заезд на 19-м месте среди 20 экипажей.

Во втором заезде Ботс/Плуме вновь показали лучшее время (26,242 секунды), а в сумме двух заездов латвийский экипаж преодолел трассу за 1 минуту и 32,393 секунды.

По итогам двух заездов Эгерт/Миллер отстали от латвийцев на 0,179 секунды и заняли второе место, а Штой/Киндль уступили 0,289 секунды и стали третьими.

На прошлой неделе в первом этапе Кубка мира Ботс/Плуме заняли второе место, а Шевицс-Микельшевицс/Крастс стали девятыми.

После двух этапов Кубка мира лидерство делят Ботс/Плуме и Эгерт/Миллер, набравшие по 185 очков.

В сезоне 2024/2025 этапы Кубка мира пройдут в Германии, Латвии, Южной Корее, Японии и Китае.

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