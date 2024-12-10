Видео Жителей смущает море "кирпичей" на улице в Пардаугаве

"Я случайно проезжал по улице Робежу в Пардаугаве, и там было море "кирпичей" - я не считал, сколько их было, но вся улица была усыпана "кирпичами". Можете ли вы выяснить, действительно ли нет другого решения и не является ли это пустой тратой денег?" - спросил зритель.

Передача Bez Tabu отправилась на место, указанное зрителем - улицу Робежу в Пардаугаве, - и на протяжении 500 метров насчитала 6 запрещающих знаков, так называемых "кирпичей".

Прохожие также удивлены их количеством, отмечая, что хватило бы и одного. Похожая ситуация наблюдается и возле торгового центра Akropole: там также море "кирпичей".

В Рижской думе поясняют, что "кирпич" на каждом перекрестке - это единственный правильный вариант.

Стоимость дорожных знаков варьируется в зависимости от их размера, наличия светоотражающих элементов, типа и места установки.

Представитель Рижской думы отмечает, что установка одного знака на улице Робежу обошлась почти в 50 евро, а установка каждого опорного столба - 72 евро без PVN.

Таким образом, стоимость одного знака с установкой составляет около 120 евро.

Эксперт по транспорту Оскар Ирбитис отмечает, что беспокоиться о повторяющихся знаках не стоит, поскольку это сделано для нашей же безопасности.

Ирбитис добавляет, что именно на парковках крупных торговых центров происходит большинство незначительных аварий, поэтому повторение дорожных знаков - это, по сути, единственный способ предотвратить такие ситуации. Он напоминает: лучше перестраховаться, чем недооценить ситуацию.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu

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