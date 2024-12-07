Главное за 7 декабря Протесты в поддержку Грузии, будущее остановок в Риге и обрушение дома в Гааге

За рубежом:

Страны Балтии и Польша намерены заранее разместить вблизи границ с Россией и Беларусью материалы, необходимые для быстрого возведения фортификаций в случае угрозы агрессии, но не планируют строить аналог "линии Мажино", сказал агентству AFP командир дивизии Сил обороны Эстонии генерал-майор Индрек Сирель, сообщает Rus.Postimees.

Законопроект МВД был одобрен правительством на прошлой неделе и ушел в Рийгикогу. Тогда сообщалось, что среди прочего запретят подавать документы на ВНЖ на русском языке и введут новые языковые требования для иностранных граждан. Rus.Postimees уточнил у авторов, что конкретно изменится относительно тех правил, которые существуют сегодня.

Несколько человек получили ранения в результате частичного обрушения трехэтажного жилого дома после взрыва в субботу в Нидерландах в Гааге, сообщили пожарные.

Суд в Нью-Йорке предъявил 57-летней Светлане Дали обвинение в незаконном проникновении на борт самолета: она совершила перелет из Нью-Йорка в Париж без билета. Почему она решила отправиться в Париж без билета, достоверно неизвестно, однако ее поступок показал уязвимость контроля безопасности в американских аэропортах.

Можно сказать, что эпоха "принцев на белых конях" осталась в прошлом. Однако мужчина в отдаленных северных районах Канады буквально прыгнул на белого медведя, чтобы защитить свою жену от нападения, сообщает BBC со ссылкой на информацию полиции.

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