Суббота, 7 декабря, подходит к концу. В Риге собрались люди, поддерживающие проевропейски настроенную часть населения Грузии; потерявший сертификат врача Эдгар Меднис собирается работать целителем; а в Эстонии меняются правила подачи документов на ВНЖ.
Главное за 7 декабря ⟩ Протесты в поддержку Грузии, будущее остановок в Риге и обрушение дома в Гааге
Новости Латвии:
Около 100 человек собрались в субботу, 7 декабря, у памятника Свободы в Риге, чтобы поддержать требование грузинского народа о праве на вступление в Европейский союз (ЕС).
5 декабря, сертификационный совет Латвийского общества врачей (LĀB) принял решение аннулировать оба медицинских сертификата скандально известного Эдгара Медниса. В ответ на это Меднис заявил, что отныне будет работать целителем.
В декабре примерно на 60 остановках общественного транспорта в Риге будут установлены новые навесы единого дизайна, сообщает Рижская дума.
9 декабря у рижских театральных зрителей будет уникальная возможность увидеть Чулпан Хаматову и Юлию Ауг в спектакле по пьесе, написанной специально для них.
Желая обновить свой автомобиль Volvo, Лига из Айзкраукле перевела деньги незнакомцу, с которым виртуально познакомилась в социальной сети Facebook. Он пообещал ей новые запчасти для автомобиля. Очень скоро после перевода денег она поняла, что попала в ловушку мошенников, сообщает программа Bez Tabu.
Обычно мы привозим сувениры из своих путешествий, но Занда Озола, совладелица Pupuchi, случайно привезла нечто иное. На следующий день после возвращения из поездки в Центральную Америку ее партнер увидел на полу скорпиона. Подумав, что это игрушка и его разыгрывают, он позвонил Занде, которая быстро подтвердила, что это не шутка. Оказалось, что скорпион живой и шевелится и что он может быть ядовитым, говорится в сообщении, опубликованном Рижским зоопарком.
За рубежом:
Страны Балтии и Польша намерены заранее разместить вблизи границ с Россией и Беларусью материалы, необходимые для быстрого возведения фортификаций в случае угрозы агрессии, но не планируют строить аналог "линии Мажино", сказал агентству AFP командир дивизии Сил обороны Эстонии генерал-майор Индрек Сирель, сообщает Rus.Postimees.
Законопроект МВД был одобрен правительством на прошлой неделе и ушел в Рийгикогу. Тогда сообщалось, что среди прочего запретят подавать документы на ВНЖ на русском языке и введут новые языковые требования для иностранных граждан. Rus.Postimees уточнил у авторов, что конкретно изменится относительно тех правил, которые существуют сегодня.
Несколько человек получили ранения в результате частичного обрушения трехэтажного жилого дома после взрыва в субботу в Нидерландах в Гааге, сообщили пожарные.
Суд в Нью-Йорке предъявил 57-летней Светлане Дали обвинение в незаконном проникновении на борт самолета: она совершила перелет из Нью-Йорка в Париж без билета. Почему она решила отправиться в Париж без билета, достоверно неизвестно, однако ее поступок показал уязвимость контроля безопасности в американских аэропортах.
Можно сказать, что эпоха "принцев на белых конях" осталась в прошлом. Однако мужчина в отдаленных северных районах Канады буквально прыгнул на белого медведя, чтобы защитить свою жену от нападения, сообщает BBC со ссылкой на информацию полиции.
Интересное чтиво:
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