В министерстве отметили, что расходы возникли в связи с пандемией Covid-19. На покрытие расходов на приобретение, хранение и логистику вакцин необходимы еще 1 241 292 евро. Сумма за введение вакцин против Covid-19 с июля по октябрь текущего года составляет 62 320 евро.

Как отметили в ведомстве, финансирование, запланированное на ограничение распространения инфекции, "полностью израсходовано".

Вакцинация от Covid-19 в последнее время не особенно востребована, это признает и Минздрав. Например, в этом осеннем сезоне до 28 ноября против Covid-19 вакцинировались всего 15 632 жителя, свидетельствуют данные мониторинга Центра профилактики и контроля заболеваний. В результате принятых во время пандемии решений и заключенных договоров вакцины против Covid-19 еще поставляются, но по большому счету не используются.

Всего на этот сезон закуплено 171 360 доз вакцин Covid-19. Из них получено и доступно 155 520 доз вакцин шести видов для маленьких детей, детей и взрослых, сообщили в Национальной службе здравоохранения.

В начале ноября правительство уже приняло решило о выделении 2 880 227 евро на покупку, хранение и логистику вакцин против Covid-19, приобретение шприцев и инъекционных растворов, а 13 329 евро были потрачены на ввод вакцин Covid-19 с января по июнь этого года. За этот же период государству пришлось уничтожить 606 594 дозы вакцин, так как на них не было спроса ни внутри страны, ни за ее пределами.

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