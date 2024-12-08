Опрос: сколько денег потратят на рождественские подарки жители Латвии?

Сумму до 50 евро на праздничные подарки планируют выделить 17% жителей и столько же планируют потратить от 100 до 150 евро. Каждый четвертый планирует уложиться в сумму от 50 до 100 евро, а еще 14% - в сумму от 150 до 250 евро.

Наибольшие суммы на подарки планируют семьи с детьми, а также молодежь. Более половины респондентов в возрасте от 18 до 29 лет отдадут на подарки свыше 100 евро.

В целом 58% опрошенных заявили, что посвятят покупке праздничных подарков такую же сумму, как в прошлом году, а почти каждый пятый потратит меньше.

Деньги на праздничные подарки своевременно копит каждый третий опрошенный, чаще женщины и молодежь до 29 лет. Чуть более половины или 54% респондентов накоплений именно на покупку подарков не создают - особенно в возрастной группе от 40 до 49 лет.

Говоря о том, когда и как приобретаются праздничные подарки, треть - чаще женщины и молодежь до 29 лет - отметила, что ищет подарки на распродажах или специальных скидочных акциях. Мужчины чаще признаются, что начинают искать подарки за неделю, за две до праздников, а в целом покупку подарков на последние две недели откладывают 28% жителей.

Примерно каждый шестой признается, что о подарках старается думать в течение всего года и, видя что-то подходящее, приобретает его. Чаще такого подхода придерживаются жители в возрасте от 60 лет.

А еще 23% респондентов - чаще мужчины и жители в возрасте от 30 до 49 лет - отмечают, что обычно приобретают подарки не совсем планируя.

Опрос жителей Латвии по заказу банка SEB в ноябре 2024 года проводило предприятие Norstat, опросив 1003 респондента в возрасте от 18 до 74 лет.

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