Взял залог за квартиру и пропал: полиция начала проверку

Рядом находились детский сад и поликлиника. Хозяин квартиры заверил, что заинтересован в долгосрочной аренде, поэтому стоимость такая низкая. Семья решила перевести депозит, но потребовала договор аренды в качестве подтверждения, что 100 евро уже внесены. Договор был прислан через WhatsApp.

Как подчеркнул эксперт, договор аренды должен быть, и его можно оформить с помощью электронной подписи.

Она была не единственной, кого обманули

К сожалению, худшие опасения Эстер подтвердились в день, когда была назначена встреча с предполагаемым арендодателем: на звонки он не отвечал, его телефон был выключен, а сообщения в WhatsApp были удалены.

"В тот момент я поняла, что это мошенники," - призналась Эстер.

Однако женщина решила убедиться, что действительно имела дело с мошенниками, и приехала на место встречи,

где столкнулась с людьми, оказавшимися в такой же ситуации - они также перевели деньги для бронирования квартиры.

Эстер немедленно отправилась в полицейский участок, где написала заявление. Там она встретила еще одного пострадавшего, поэтому была неприятно удивлена, получив ответ от Государственной полиции.

"Дело не будет рассматриваться дальше, так как они сослались на статью закона, согласно которой в данной ситуации отсутствуют признаки мошеннических действий," - рассказала Эстер.

Программа 4. studija связалась с Государственной полицией и выяснила, что из-за ошибки полиция прислала неверное решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

"Изначально по этому делу полиция приняла решение об отказе в возбуждении уголовного дела, поскольку полученная информация изначально указывала на то, что мог иметь место гражданский спор.

Однако после углубленной проверки, а также отправки материалов в прокуратуру, ведомственная проверка в настоящее время продолжается. Но окончательное решение еще не принято. Государственная полиция приносит извинения заявителю за эту ошибку", - сообщила Гита Гжибовская, старший специалист отдела по связям с общественностью Государственной полиции.

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